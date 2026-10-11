Medio siglo de solidaridad entre los pueblos de Vietnam y Alemania

Berlín (VNA)- La Asociación de Amistad Alemania-Vietnam celebró su 50.º aniversario de fundación en Düsseldorf, conmemorando cinco décadas de esfuerzos para promover la solidaridad, la amistad, el entendimiento mutuo y los intercambios entre los pueblos de ambos países.



Durante el evento, efectuado la víspera, el Cónsul General de Vietnam en Fráncfort del Meno, Luu Xuan Dong, elogió las contribuciones de la asociación a lo largo de estas cinco décadas. Desde su creación en 1976, la asociación ha buscado agrupar a organizaciones e individuos que apoyan a Vietnam, fortalecer la solidaridad y servir de puente entre ambos pueblos.



Destacó sus actividades de intercambio cultural destinadas a presentar el país ante el público alemán. Asimismo, la asociación ha llevado a cabo programas humanitarios para apoyar a las víctimas del Agente Naranja, niños con discapacidad auditiva y estudiantes desfavorecidos de zonas remotas mediante becas.



Estas significativas actividades han contribuido a sentar unas bases sólidas para la Asociación Estratégica Vietnam-Alemania, afirmó.



De cara al futuro, Dong señaló que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo y expresó su esperanza de que la asociación continúe actuando como puente, no solo manteniendo los intercambios culturales tradicionales, sino también ampliando la cooperación hacia ámbitos emergentes como la ciencia, la tecnología, la innovación y la transición ecológica, al tiempo que conecta a jóvenes intelectuales de ambos países.



Durante la ceremonia, la jefa de la delegación de la Asociación de Amistad Vietnam-Alemania, Nguyen Bich Ngoc, hizo entrega de una carta de felicitación enviada por el exviceprimer ministro Nguyen Chi Dung, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Alemania, al presidente de la Asociación de Amistad Alemania-Vietnam, el profesor y doctor Günter Giesenfeld, así como a la dirección y a los miembros de dicha organización.

Escenas de la celebración. Foto: VNA

La misiva rememoraba la solidaridad demostrada por las organizaciones predecesoras en las décadas de 1960 y 1970, cuando en Alemania estaban activos movimientos antibélicos y campañas de apoyo a la paz y la justa lucha de Vietnam. Desde su constitución oficial en 1976, la asociación ha realizado importantes aportaciones a la amistad y al entendimiento mutuo entre ambos pueblos.



El exviceprimer ministro elogió a Giesenfeld y a las sucesivas generaciones de miembros por su prolongada dedicación, expresando su deseo de que ambas asociaciones de amistad refuercen su coordinación en materia de intercambios entre pueblos, cultura, ciencia y actividades dirigidas a la juventud.



En su discurso, Giesenfeld repasó la historia y la evolución de la asociación a lo largo de las décadas, subrayando la necesidad de que las organizaciones de amistad renueven sus métodos de trabajo, pasando de una solidaridad basada en el apoyo a asociaciones de igualdad que impliquen el intercambio de experiencias, la responsabilidad compartida y la búsqueda de soluciones a desafíos globales comunes.



Elogió los logros de Vietnam en materia de desarrollo, especialmente sus esfuerzos por conjugar el crecimiento económico con el progreso social, la equidad y el bienestar de la población.



Destacó que la solidaridad actual debe fundamentarse en el respeto, la igualdad, el intercambio y la colaboración, acompañados de un diálogo franco y constructivo para fortalecer la confianza mutua.



La ceremonia incluyó también fotografías de archivo y material documental recopilados por Giesenfeld, que ilustraban los hitos clave del movimiento de solidaridad de Alemania con Vietnam.



El programa contó asimismo con la lectura de poemas vietnamitas traducidos al alemán por Giesenfeld, contribuyendo así a acercar los valores literarios y culturales de Vietnam al público local./.