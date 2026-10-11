VNA y Partido del Trabajo de México difunden la visión de desarrollo de Viet Nam

Ciudad de México (VNA)- A pesar de la distancia que separa a Viet Nam de América Latina, las páginas del libro “La aspiración de un Viet Nam fuerte y próspero en la nueva era”, que reúne artículos y discursos destacados del secretario general del Partido Comunista y presidente de Viet Nam, To Lam, han encontrado una profunda afinidad entre los lectores latinoamericanos.



Las ideas, la visión estratégica y las orientaciones de desarrollo del país asiático han logrado superar las barreras lingüísticas y conectar con los sentimientos y las aspiraciones de sus amigos en esta región del mundo.



La iniciativa surgió a partir del encuentro entre Le Hoai Trung, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Viet Nam, y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT) de México, durante la visita de este último a Viet Nam en agosto pasado.



Como resultado de este encuentro, ambas partes impulsaron un proyecto de cooperación editorial que se materializó en la publicación de la edición bilingüe en inglés y español del libro “La aspiración de un Viet Nam fuerte y próspero en la nueva era”. El proyecto se llevó a cabo por la Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en coordinación con el PT de México.





La obra que reúne 46 artículos y discursos destacados de To Lam desde agosto de 2024 hasta la fecha fue presentada y distribuida en el marco del XXX Seminario Internacional “Los Partidos Políticos y una Nueva Sociedad”, organizado por el PT en México del 8 al 10 de octubre.



Esta publicación marca un nuevo hito en la articulación entre las relaciones políticas y la labor de información al exterior, al acercar la visión de desarrollo de Viet Nam a los lectores latinoamericanos.



Con 856 páginas, el libro se estructura en cuatro grandes ejes: la construcción del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y del sistema político; el desarrollo económico rápido y sostenible; la garantía del papel central del pueblo; y la preservación de la paz y el fortalecimiento de la posición del país.



A lo largo de sus páginas, el libro refleja la aspiración de construir un Viet Nam independiente, autónomo y resiliente, en el que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyan motores del desarrollo, las personas ocupen un lugar central y la cultura sea la base del progreso nacional.



Al destacar la importancia de la publicación, Hoang Phuc Lam, subsecretario del Comité del Partido y subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, quien encabezó la delegación del Partido Comunista de Viet Nam en el seminario internacional, señaló que el libro ofrece una visión integral del pensamiento estratégico que guía al país en su camino hacia una nueva era.



Asimismo, subrayó que esta visión vincula estrechamente el crecimiento económico con el progreso y la justicia sociales, y con una política exterior de independencia y autodeterminación.



Para completar en un plazo breve el considerable volumen de contenidos de carácter político y teórico, distintas unidades de la VNA coordinaron sus esfuerzos y desplegaron de manera simultánea las tareas correspondientes.



La Editorial de la VNA trabajó estrechamente con el Departamento de Información para el Exterior a fin de agilizar la edición y la traducción con el objetivo de que el libro estuviera listo para su presentación durante el seminario.



El resultado también ha reflejado la relación tradicional y sólida que la VNA y el PT de México han mantenido durante varias décadas.



Al referirse a este proceso, Phung Thi My, directora de la Editorial de la VNA, señaló que “no se trata simplemente de editar un libro, sino de transmitir al mundo el pensamiento, los mensajes y las aspiraciones de desarrollo de Viet Nam en un lenguaje accesible para los lectores internacionales. El valor duradero de esta obra reside en las reflexiones y el interés que sus contenidos puedan despertar entre los lectores”.



Paralelamente, el apoyo del PT de México permitió presentar la obra en un foro adecuado, donde sus contenidos llegaron directamente a políticos e investigadores internacionales interesados en el modelo de desarrollo vietnamita.



La acogida de cerca de 400 delegados procedentes de 39 países que participaron en el XXX Seminario Internacional “Los Partidos Políticos y una Nueva Sociedad” puso de manifiesto la capacidad de estos contenidos para suscitar interés y reflexión.



Para Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, la experiencia del proceso de Renovación (Doi Moi) de Viet Nam representa una vía de desarrollo integral, en la que los logros económicos van acompañados de la atención al bienestar social y a las condiciones de vida de la población.



Desde la perspectiva de un dirigente político latinoamericano, los contenidos del libro no solo contribuyen a comprender mejor Viet Nam, sino que también invitan a reflexionar sobre el papel de las políticas sociales en las estrategias de desarrollo de otros países de la región.



En una entrevista concedida a la VNA, Rafael Méndez, exdiputado y periodista de la República Dominicana, expresó su especial interés por el recorrido de Viet Nam desde la lucha por la independencia hasta la construcción y el desarrollo nacional.



A su juicio, las transformaciones experimentadas por el país asiático ofrecen experiencias de interés para las sociedades que buscan mejorar las condiciones de vida, fortalecer la atención sanitaria y garantizar oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos.



Las valoraciones de dirigentes políticos y académicos de América Latina y otras partes del mundo ponen de manifiesto que la experiencia de Viet Nam puede conectar con los intereses de los lectores internacionales, pese a las diferencias históricas y las distintas condiciones de desarrollo.



Desde la preparación de los contenidos hasta la presentación de la obra en México, la colaboración entre la VNA y el PT pone de relieve la importancia de combinar las capacidades informativas y editoriales de Viet Nam con las redes de contactos y los espacios de diálogo político del país anfitrión.



Ambas partes asumieron responsabilidades específicas y trabajaron de manera coordinada para acercar al público internacional la visión y las experiencias de desarrollo de Viet Nam mediante una publicación accesible que propicia el intercambio de ideas y la reflexión.



La presentación y distribución del libro en el marco del citado seminario demuestra cómo los compromisos de cooperación pueden materializarse en iniciativas concretas con proyección a largo plazo.



Para la VNA, esta publicación reafirma el papel de la labor editorial como un canal eficaz de información al exterior, complementario a los productos periodísticos multimedia.



Desde México, en el corazón de América Latina, la experiencia de un Viet Nam resiliente e innovador contribuye a fortalecer el conocimiento y la comprensión mutuos, así como los lazos de amistad y cooperación entre Viet Nam y los pueblos del mundo./.