Embajador: Visita de vicepresidenta impulsará cooperación entre Vietnam y Georgia

Moscú (VNA)- La próxima visita oficial a Georgia de la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, del 12 al 14 de octubre, contribuirá a fortalecer los vínculos bilaterales, ampliar la cooperación económica y comercial y aprovechar las ventajas complementarias de ambos países.



El embajador de Vietnam en Kazajistán y concurrente en Georgia, Nguyen Thanh Le, lo afirmó en una entrevista concedida a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Europa Oriental.



Según el diplomático, las relaciones entre Vietnam y Georgia se asientan sobre una base de amistad tradicional. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 30 de junio de 1992, ambos países han mantenido el diálogo, promovido la cooperación y coordinado posiciones en foros internacionales.



Hitos como el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, celebrado en 2022, la segunda Consulta Política entre los dos ministerios de Relaciones Exteriores, en 2023, y el encuentro entre dirigentes de ambas cancillerías al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, han reafirmado la voluntad de desarrollar los vínculos bilaterales.



En este contexto, la visita de Vo Thi Anh Xuan refleja la importancia que Vietnam concede a sus tradicionales relaciones de amistad con Georgia. También ofrecerá a los dirigentes de ambos países la oportunidad de definir prioridades, orientaciones y medidas concretas para aprovechar sus respectivas fortalezas, movilizar recursos y responder a las necesidades de desarrollo de cada parte. Por su parte, Georgia espera que la visita siente bases sólidas para la cooperación bilateral y permita traducir la confianza política en resultados tangibles.



Al referirse al potencial de Georgia como enlace entre Vietnam y el Cáucaso Sur, Nguyen Thanh Le destacó las ventajas geográficas y geopolíticas de este país. Situada en una zona que conecta el mar Negro con Europa y que constituye un eslabón del Corredor Medio Transcaspiano, Georgia cuenta con condiciones favorables para desarrollar el transporte, el tránsito y la distribución de mercancías.



Para las empresas vietnamitas, Georgia no solo representa un mercado, sino también una plataforma para establecer contactos con socios, organizar redes de distribución y ampliar gradualmente sus actividades en el Cáucaso Sur y el espacio económico euroasiático. A su vez, Vietnam puede ofrecer nuevas oportunidades para que las empresas georgianas accedan al mercado del Sudeste Asiático.



En cuanto a las perspectivas de colaboración, Nguyen Thanh Le destacó el carácter complementario de ambas economías. Vietnam cuenta con una sólida capacidad productiva, una oferta diversificada de mercancías y una amplia variedad de destinos turísticos, mientras que Georgia posee ventajas en materia de tránsito, servicios, turismo y productos agrícolas característicos. Ambas partes pueden aprovechar estas fortalezas para ampliar el comercio y la cooperación agrícola.



Vietnam tiene potencial para incrementar las exportaciones de arroz, productos electrónicos, café, anacardos, pimienta, productos acuáticos, textiles, calzado y muebles de madera. Por su parte, Georgia puede ampliar la presencia de sus vinos y otros productos emblemáticos en el mercado vietnamita.



Además, ambos países pueden estudiar posibilidades de cooperación en el procesamiento y la conservación de productos agrícolas, el desarrollo de cadenas de valor, la construcción, las infraestructuras y la logística. El turismo, la aviación y los servicios digitales también son sectores con perspectivas de desarrollo, mediante una mayor conexión entre empresas, la promoción de destinos y el estudio de modalidades de cooperación adecuadas.



El embajador Nguyen Thanh Le afirmó que la Embajada de Vietnam seguirá apoyando a las empresas de ambos países en la promoción del comercio, las inversiones, el turismo y los intercambios culturales./.

VNA