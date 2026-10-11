Vietnam promueve el Estado de derecho con acciones y contribuciones concretas

Nueva York (VNA) – Vietnam se compromete a promover el Estado de derecho a nivel nacional y cooperar estrechamente con los socios para defender el orden internacional basado en el derecho, afirmó el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU).



El compromiso fue pronunciado por Hung Viet durante un debate de sexta Comisión (Jurídica) del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre el Estado de derecho en los planos nacional e internacional, celebrado del 7 al 10 de octubre en Nueva York, Estados Unidos.



En su intervención, el embajador subrayó que la eficacia y la credibilidad del derecho internacional dependen de que los países interpreten y apliquen sus normas de buena fe, de manera coherente y no selectiva, especialmente los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Entre ellos figuran la igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales mediante acciones concretas.



Al abordar las cuestiones marítimas, Do Hung Viet reafirmó que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 constituye el marco jurídico que rige todas las actividades en los mares y océanos.



Todas las reivindicaciones y conductas en el mar, así como la solución de las controversias marítimas, incluidas las del Mar del Este, deben ajustarse a la UNCLOS. Mientras las controversias no se resuelvan definitivamente, las partes concernidas deben actuar con moderación, gestionar sus diferencias de manera responsable y evitar acciones que puedan intensificar las tensiones o complicar la situación.



Al destacar la estrecha vinculación entre el Estado de derecho en los planos internacional y nacional, el diplomático expuso los esfuerzos de Vietnam para reformar integralmente la elaboración y aplicación de las leyes.



Destacó las medidas adoptadas como la revisión de miles de documentos jurídicos que requieren modificación, sustitución o derogación para corregir solapamientos y contradicciones y eliminar obstáculos al desarrollo; el perfeccionamiento de la legislación penal y pesquera; el fortalecimiento de la protección de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual; y la ampliación de la difusión de información jurídica entre la población y las empresas.



Con sus esfuerzos, señaló, Vietnam ha dispuesto de un marco jurídico que regula el uso de las tecnologías digitales, la protección de los datos personales, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la transformación digital, la modernización de la Base de Datos Nacional sobre Legislación y la ampliación de las plataformas digitales destinadas a facilitar el acceso a la información jurídica, la educación legal y la asistencia jurídica.



En el ámbito internacional, enfatizó, Vietnam fue el tercer país del mundo en ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Hanoi. Además, está preparando activamente la implementación plena y eficaz del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) y continúa participando activamente en numerosos foros y órganos jurídicos internacionales.



La Sexta Comisión es una de las seis comisiones principales de la Asamblea General de la ONU y cuenta con la participación de los 193 Estados miembros. Su mandato consiste en examinar cuestiones jurídicas y promover la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. La Asamblea General debate anualmente el tema “El Estado de derecho en los planos nacional e internacional” desde 2006./.

VNA