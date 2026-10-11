Medios de Laos elogian la visita del premier vietnamita como prueba de vínculos especiales

Vientiane (VNA) – Los principales medios de comunicación de Laos publicaron una serie de artículos elogiando los resultados de la visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a este país los días 8 y 9 de octubre, invitado por su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith.

La cobertura informativa calificó el viaje como un hito importante que profundiza la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los Partidos, los Estados y los pueblos de ambos países.

Pasaxon, el periódico oficial del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), señaló que la visita revestía un profundo significado político y una gran importancia histórica. Fue su primer viaje oficial al extranjero como jefe del Gobierno vietnamita, y la elección de Laos como primera escala subrayó el carácter excepcional de esta relación especial.

El viaje constituyó un testimonio elocuente de que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam otorgan una importancia constante a la relación especial y única con sus homólogos laosianos, afirmó el diario.

Pasaxon ofreció una cobertura detallada de la reunión del primer ministro vietnamita con el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, destacando la valoración del líder laosiano sobre el vínculo estrecho e inquebrantable entre ambos pueblos a lo largo de la historia. El periódico indicó que la visita supuso un gran estímulo y dio un nuevo impulso a los esfuerzos de ambas naciones por construir y defender sus respectivos países.

La Agencia de Noticias de Laos (KPL) y la Radio Nacional de Laos se centraron en los resultados de las conversaciones entre ambos primeros ministros. Informaron que los dos líderes alcanzaron un alto grado de consenso sobre el mantenimiento de la confianza política, descrita como el cimiento fundamental y el principio rector de todas las áreas de cooperación.

Otros periódicos, como PathetLao, Vientiane Mai y Laophattana News, también publicaron numerosos artículos elogiando los resultados. Revelaron sobre debates exhaustivos y la reafirmación de que los vínculos en materia de defensa y seguridad nacional seguirán siendo un pilar clave, contribuyendo a salvaguardar los logros revolucionarios y mantener la estabilidad política en cada país.

Asimismo, enfatizaron la estrecha coordinación en foros mundiales y regionales, lo que contribuye a elevar el prestigio y la reputación de cada nación. El periódico Vientiane Mai dio amplia cobertura a la reunión del primer ministro Le Minh Hung con el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, recalcando que ambas partes valoran enormemente la función de supervisión de los órganos legislativos para materializar los acuerdos de alto nivel entre los dos Partidos y Gobiernos, así como para impulsar proyectos clave de cooperación.

Laophattana News resaltó proyectos emblemáticos de importancia estratégica a largo plazo, publicando varios artículos detallados sobre la ceremonia de inicio de obras de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam en la aldea de Dansang en Vientiane. El medio describió el proyecto como un símbolo palpable de inversión estratégica en las generaciones más jóvenes.

La universidad abarcará una superficie de 50 hectáreas y tendrá capacidad para albergar hasta 4.000 estudiantes. Se concibe como un centro de formación de mano de obra de alta calidad que cumpla con los estándares mundiales y regionales, respondiendo directamente a las necesidades de desarrollo socioeconómico de Laos.

Según informó el diario, el proyecto refleja la visión a largo plazo de los altos dirigentes de ambos países para sentar las bases de una amistad duradera.

El periódico también elogió la entrega de un sistema de gestión de población e identificación digital ciudadana, considerándolo un paso importante para acelerar la transformación digital nacional de Laos.

Los principales medios de comunicación de Laos también señalaron las prioridades futuras, destacando los preparativos para el Año de la Amistad y la Solidaridad Laos-Vietnam/Vietnam-Laos en 2027. Dicho año marcará el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación entre Laos y Vietnam.

Los artículos señalaron que los eventos previstos para 2027 servirán de puente entre generaciones, ayudando a funcionarios, miembros del Partido y, especialmente, a los jóvenes a comprender mejor el profundo significado de esta relación especial./.

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