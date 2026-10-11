Política

Visita del titular legislativo da nuevo impulso al intercambio estratégico Vietnam-China

La visita del titular legislativo vietnamita Tran Thanh Man a China busca fortalecer la confianza política, ampliar la cooperación económica y profundizar los vínculos entre Vietnam y China.

El periodista Wei Wei, especialista en estudios sobre Vietnam y jefe de la sección en vietnamita de la CCTV. Foto: VNA
El periodista Wei Wei, especialista en estudios sobre Vietnam y jefe de la sección en vietnamita de la CCTV. Foto: VNA

Beijing (VNA) – La visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la copresidencia de la segunda reunión del Comité Conjunto entre los órganos legislativos de ambos países revisten un significado estratégico, al contribuir a concretar las percepciones comunes alcanzados por los máximos dirigentes de ambos partidos e impulsar los nexos bilaterales.

Así lo afirmó el periodista Wei Wei, especialista en estudios sobre Vietnam y jefe de la sección en vietnamita de la Televisión Central de China (CCTV), quien consideró que la importancia de la visita se refleja en tres aspectos.

En primer lugar, la visita contribuirá a consolidar la confianza política y reforzar el intercambio estratégico entre los órganos legislativos de ambos países.

Esta reunión da continuidad a la primera y contribuye a traducir las percepciones comunes de los máximos dirigentes sobre la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica en contenidos concretos de cooperación parlamentaria.

Ambas partes intercambiaron experiencias en materia de gobernanza nacional y construcción de un Estado de derecho, así como reafirmar los principios de respeto mutuo, adhesión al principio de una sola China y gestión adecuada de las diferencias, contribuyendo a mantener la estabilidad de las relaciones bilaterales.

En segundo lugar, permitirá crear condiciones favorables para impulsar la cooperación económica y comercial, la conectividad de infraestructuras y las industrias emergentes.

En 2025, el comercio bilateral entre Vietnam y China superó nuevamente los 250 mil millones de dólares, mientras que los vínculos entre las cadenas industriales y de suministro se estrecharon cada vez más.

Según el experto, los órganos legislativos de ambos países pueden intensificar los intercambios sobre comercio transfronterizo, despacho aduanero en los pasos fronterizos, economía digital, nuevas energías y agricultura, contribuyendo a eliminar obstáculos institucionales y perfeccionar las normas relativas a la protección de las inversiones, la cooperación fronteriza y la propiedad intelectual.

En tercer lugar, aportará a ampliar los intercambios entre los pueblos y profundizar la cooperación cultural.

A través del mecanismo del Comité Conjunto, ambas partes pueden intensificar los intercambios entre los órganos electos locales, los jóvenes, los medios de comunicación y las organizaciones culturales, promoviendo así el entendimiento mutuo, especialmente entre las nuevas generaciones, y fortaleciendo las bases sociales de la amistad entre Vietnam y China.

En cuanto a las perspectivas de las relaciones bilaterales, Wei Wei consideró que los resultados de la visita y de la reunión podrían generar un nuevo impulso para la Asociación de Cooperación Estratégica Integral entre Vietnam y China en tres ámbitos: perfeccionamiento de los mecanismos de cooperación, promoción de la cooperación sustantiva y fortalecimiento de la coordinación regional.

En primer lugar, el mantenimiento de un diálogo regular entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China contribuirá a perfeccionar la estructura de cooperación entre los organismos de ambos países.

Como mecanismo especializado de diálogo, el Comité Conjunto puede facilitar intercambios periódicos sobre cuestiones importantes de las relaciones bilaterales y reforzar la coordinación en materia de supervisión legislativa, gestión fronteriza y cooperación económica y comercial.

De este modo, los entendimientos comunes alcanzados al más alto nivel podrán concretarse en mecanismos de coordinación y programas de cooperación sostenibles.

En el ámbito económico, ambas partes podrán seguir promoviendo la modernización de los pasos fronterizos, el desarrollo de la logística transfronteriza, el comercio de productos agrícolas y la articulación de las cadenas industriales.

En sectores emergentes, como la economía digital y las nuevas industrias, la coordinación de políticas contribuirá a facilitar las actividades de las empresas de ambos países, ampliar la cooperación entre las localidades, especialmente en las zonas fronterizas, mejorar el entorno empresarial y elevar la eficacia de la cooperación en materia de inversiones y comercio.

Asimismo, Wei Wei destacó la importancia de la coordinación entre los órganos legislativos de ambos países en los mecanismos multilaterales, incluida la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Mantener intercambios sobre cuestiones regionales e impulsar el diálogo y las consultas para gestionar y resolver adecuadamente las diferencias contribuirá a preservar la paz y la estabilidad, así como un entorno favorable al desarrollo. Ambas partes también podrán reforzar la coordinación en foros multilaterales para promover los derechos e intereses de los países en desarrollo, señaló. /.

VNA
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