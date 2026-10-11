Visita del líder parlamentario de Vietnam a China fortalecerá los vínculos bilaterales en múltiples ámbitos

Beijing (VNA) – La visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y su copresidencia de la segunda sesión del comité de cooperación entre el Parlamento vietnamita y la Asamblea Popular Nacional (APN) de China contribuirán a impulsar las relaciones bilaterales en múltiples ámbitos, según el profesor Cui Shoujun de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Renmin de China.

En una entrevista con reporteros de la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA) en Beijing, Cui Shoujun señaló que la visita puede analizarse desde tres perspectivas.

En primer lugar, representa un paso concreto para implementar el consenso alcanzado por los máximos dirigentes de ambos Partidos y países.

En abril, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, eligió China como su primer destino tras asumir la presidencia. Ambos países emitieron una declaración conjunta comprometiéndose a fortalecer su asociación de cooperación estratégica integral en la nueva era y a promover la construcción de una comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica.

La reunión de los dos líderes legislativos seis meses después demuestra los esfuerzos por traducir el consenso de alto nivel en acciones prácticas a través de diversos canales.

En segundo lugar, la visita del titular legislativo Tran Thanh Man marca una nueva etapa en el funcionamiento regular del mecanismo del comité de cooperación.

En abril de 2024, ambos órganos legislativos firmaron un nuevo acuerdo de cooperación en Beijing, estableciendo por primera vez un comité copresidido por sus respectivos líderes.

Su primera sesión tuvo lugar en Hanoi a finales de agosto de 2025, abordando cuestiones legislativas sobre seguridad nacional y vías para fomentar la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica.

La celebración de la primera sesión en Vietnam y la segunda en China demuestra que el mecanismo ha pasado de la fase de creación a la de funcionamiento práctico, afirmó Cui Shoujun.

En tercer lugar, el momento es significativo, ya que China ha comenzado a implementar su XV Plan Quinquenal, mientras que Vietnam ha entrado en una nueva fase de desarrollo tras el XIV Congreso Nacional del Partido y el inicio del mandato de la XVI legislatura del Parlamento.

Ambos órganos legislativos asumen grandes responsabilidades en materia de legislación y supervisión, lo que crea condiciones favorables para un intercambio profundo de experiencias sobre gobernanza.

Al evaluar los vínculos legislativos bilaterales, Cui Shoujun destacó que estos se sustentan en una base sólida, intercambios estrechos, mecanismos integrales y un contenido sustancial.

En cuanto a los mecanismos integrales, la cooperación se extiende también a los comités especializados y a los congresos populares de nivel local.

Asimismo, ambas partes han ampliado los intercambios sobre legislación y supervisión, al tiempo que buscan compartir experiencias en la construcción del Estado de derecho socialista y coordinarse en foros parlamentarios multilaterales.

El especialista Cui Shoujun resaltó además las contribuciones de la visita al fortalecimiento de la confianza política, el establecimiento de bases jurídicas para una cooperación práctica, la ampliación del apoyo público y la salvaguardia de intereses regionales e internacionales compartidos.

La coordinación legislativa desempeña un papel importante en el avance de la conectividad de infraestructuras y de sectores emergentes como la inteligencia artificial, los semiconductores y el Internet de las Cosas. También puede facilitar el comercio, la inversión y los enlaces ferroviarios.

Un diálogo parlamentario franco puede contribuir, además, a gestionar adecuadamente las diferencias marítimas y a mantener las expectativas de una cooperación mutuamente beneficiosa, concluyó./.

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