Vietnam expresa su solidaridad con Panamá tras el devastador terremoto

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, envió hoy un mensaje de condolencias al presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, tras conocer que el terremoto ocurrido el 9 de octubre causó numerosos heridos y graves daños en el país.
Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, transmitió sus condolencias a su homólogo de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez./.
Vietnam proporciona 100 mil USD en ayuda de emergencia a Colombia tras el terremoto
El Estado y el pueblo de Vietnam han decidido proporcionar una ayuda humanitaria de emergencia de 100 mil dólares al Gobierno y al pueblo de Colombia para contribuir a superar las consecuencias del desastre natural y ayudar a las comunidades afectadas a estabilizar sus vidas lo antes posible.