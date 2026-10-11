Vietnam expresa su solidaridad con Panamá tras el devastador terremoto

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, envió hoy un mensaje de condolencias al presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, tras conocer que el terremoto ocurrido el 9 de octubre causó numerosos heridos y graves daños en el país.



Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, transmitió sus condolencias a su homólogo de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez./.

VNA