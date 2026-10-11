Política

Vietnam expresa su solidaridad con Panamá tras el devastador terremoto

Vietnam expresa sus condolencias a Panamá tras el terremoto que dejó numerosos heridos y graves daños.

Un edificio se derrumbó y varios vehículos resultaron dañados tras un terremoto en Penonome, provincia de Coclé, en el centro de Panamá, el 9 de octubre de 2026. Foto: Xinhua/VNA
Un edificio se derrumbó y varios vehículos resultaron dañados tras un terremoto en Penonome, provincia de Coclé, en el centro de Panamá, el 9 de octubre de 2026. Foto: Xinhua/VNA

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, envió hoy un mensaje de condolencias al presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, tras conocer que el terremoto ocurrido el 9 de octubre causó numerosos heridos y graves daños en el país.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, transmitió sus condolencias a su homólogo de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez./.

VNA
#Panamá #To Lam #terremoto #José Raúl Mulino #Le Hoai Trung
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