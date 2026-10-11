Titular legislativo destaca el papel de la comunidad vietnamita en China

Beijing (VNA) - En el marco de su visita oficial a China, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con funcionarios de la Embajada de Hanoi en Beijing, así como con representantes de la comunidad vietnamita en el país vecino.

El titular legislativo valoró los logros de la misión diplomática durante el último período y destacó su importante contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y China.

La cooperación entre ambos países se refleja en los resultados alcanzados en los ámbitos económico, comercial, de inversión, turismo y comercio de productos agrícolas, puntualizó.

Al informar sobre la situación nacional, señaló que Vietnam mantiene la estabilidad política y garantiza la defensa y la seguridad nacionales. La economía continúa creciendo con fuerza, mientras el país impulsa la racionalización de la plantilla administrativa, la reorganización de las unidades administrativas, la lucha contra la corrupción y las conductas negativas, y la ampliación de sus relaciones internacionales.

Asimismo, resaltó el destacado papel de la Asamblea Nacional en la aprobación de importantes decisiones estratégicas, destinadas a perfeccionar el marco jurídico y crear condiciones favorables para un desarrollo rápido y sostenible, así como para elevar la posición de Vietnam en el ámbito internacional.

En materia económica, el producto interno bruto (PIB) de Vietnam creció un 9,95 % en el tercer trimestre de 2026, elevando el crecimiento acumulado de los primeros nueve meses al 9,01%, la tasa más alta desde 2011. Durante ese período, la producción industrial aumentó más del 12%; el valor total del comercio exterior alcanzó los 888 mil millones de dólares; la inversión extranjera directa (IED) registrada se situó cerca de los 50,4 mil millones de dólares, y la IED desembolsada superó los 21 mil millones de dólares.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Manh, pronuncia un discurso en la cita. Foto: VNA

Según el titular del Parlamento, estos resultados demuestran que las nuevas políticas del Partido y del Estado se están llevando a la práctica y generan nuevos impulsos para el desarrollo.

En relación con los vietnamitas residentes en el extranjero, el presidente de la Asamblea Nacional reafirmó que el Partido y el Estado consideran a esta comunidad una parte inseparable del país. La Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero refleja la voluntad de prestarles mayor atención, velar por sus intereses y aprovechar sus recursos en beneficio del país.

Por su parte, el embajador de Hanoi en Beijing, Pham Thanh Binh, informó de que la comunidad vietnamita en China cuenta con más de 100.000 personas, entre ellas unos 25.000 estudiantes. Se trata de una comunidad con una tradición de solidaridad y patriotismo, que mantiene estrechos vínculos con su tierra natal, preserva la identidad cultural nacional, promueve la imagen de Vietnam y contribuye a fortalecer la amistad entre los pueblos de ambos países.

El embajador destacó que la Resolución 23-NQ/TW reafirma el lugar de los vietnamitas en el extranjero dentro del bloque de la gran unidad nacional, al tiempo que sienta las bases para proteger mejor sus derechos e intereses legítimos y promover sus aportaciones. La comunidad espera que estas políticas se traduzcan en condiciones más favorables para contribuir con sus conocimientos, experiencia y recursos a la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, deposita una corona de flores en la estatua del Presidente Ho Chi Minh en los terrenos de la Embajada de Vietnam en China. Foto: VNA

Durante el encuentro, representantes de la comunidad vietnamita y estudiantes en China expresaron su interés por las resoluciones y políticas adoptadas recientemente por el Partido y el Estado. Asimismo, afirmaron que seguirán desempeñando un papel de puente para promover la cultura, el país y el pueblo vietnamitas en el mundo, y manifestaron su disposición a aportar su juventud y los conocimientos adquiridos al desarrollo nacional cuando la Patria lo necesite./.

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