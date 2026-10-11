Política

Académico destaca importancia de la visita del titular del Parlamento vietnamita a China

La visita del titular legislativo Tran Thanh Man a China busca fortalecer la cooperación parlamentaria, el intercambio legislativo y las relaciones estratégicas entre ambos países.

El profesor Zhu Chenming, director honorario del Instituto de Estudios de Asia Meridional y Sudeste Asiático de la Academia de Ciencias Sociales de la provincia china de Yunnan. Foto: VNA
El profesor Zhu Chenming, director honorario del Instituto de Estudios de Asia Meridional y Sudeste Asiático de la Academia de Ciencias Sociales de la provincia china de Yunnan. Foto: VNA

Beijing (VNA) – El profesor Zhu Chenming, director honorario del Instituto de Estudios de Asia Meridional y Sudeste Asiático de la Academia de Ciencias Sociales de la provincia china de Yunnan, afirmó que la visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, constituye un paso importante para fortalecer la cooperación entre la Asamblea Popular Nacional de China y el Parlamento vietnamita.

En una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, Zhu Chenming señaló que esta es la primera visita a China del titular legislativo Tran Thanh Man desde la renovación de la dirección de la Asamblea Nacional vietnamita y su continuidad al frente de este órgano tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

La visita da continuidad a los intercambios de alto nivel entre ambos partidos y países, y refleja la importancia que sus dirigentes conceden al desarrollo de las relaciones bilaterales, así como al fortalecimiento de la asociación de cooperación estratégica integral y a la construcción de una comunidad de futuro compartido entre Vietnam y China.

Según el académico, el viaje también facilitará la aplicación de los consensos alcanzados por los dirigentes de ambos partidos y países, reforzará la cooperación práctica en materia legislativa y contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos por el XIV Congreso Nacional del PCV.

En particular, la segunda reunión del Comité de Cooperación entre el Parlamento de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China, que presidirá Tran Thanh Man durante su visita, reviste especial importancia para elevar la cooperación parlamentaria a un nuevo nivel.

La primera reunión se celebró en Vietnam en agosto de 2025 y se centró en el intercambio de opiniones sobre la elaboración de leyes relativas a la seguridad nacional y la promoción de la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica desde una perspectiva legislativa.

Se espera que la segunda reunión consolide el mecanismo de cooperación, amplíe los intercambios profesionales, refuerce la conectividad estratégica e impulse la colaboración entre las autoridades locales, con vistas a obtener resultados más concretos.

Al evaluar la cooperación parlamentaria bilateral, Zhu Chenming señaló que los vínculos entre los órganos legislativos de ambos países se han mantenido durante muchos años y se han fortalecido paralelamente al desarrollo de las relaciones bilaterales.

Ambas partes cuentan con condiciones favorables para intensificar la coordinación y mantienen intercambios periódicos mediante visitas de alto nivel, actividades de las comisiones especializadas, delegaciones parlamentarias, consejos populares locales, grupos de amistad y reuniones virtuales.

El profesor chino subrayó que la cooperación entre los dos órganos legislativos constituyen pilares importantes de las relaciones bilaterales.

Ambas partes desempeñan un papel fundamental en la materialización de los consensos alcanzados por los dirigentes de alto nivel mediante acciones legislativas, así como en la verificación y la aprobación de importantes acuerdos de cooperación.

Además, contribuyen a mejorar la capacidad de gobernanza de cada país mediante el intercambio de experiencias. A su juicio, todavía existe un amplio margen para profundizar la cooperación entre ambas instituciones.

En el nuevo contexto, la visita contribuirá a aplicar los importantes consensos alcanzados por los dirigentes de ambos partidos y países, intensificar el intercambio de experiencias de gobernanza, promover la modernización socialista en ambos países y acelerar la construcción de una comunidad de futuro compartido entre Vietnam y China con importancia estratégica.

Zhu Chenming expresó su deseo de que la visita concluya con éxito y genere resultados de cooperación más eficaces, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China./.

VNA
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