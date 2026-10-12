Vietnam aspira a alcanzar 12 mil millones de dólares en exportaciones de productos acuícolas

Hanoi (VNA) - La producción acuícola de Vietnam alcanzó aproximadamente 7,9 millones de toneladas en los primeros nueve meses de 2026, un aumento interanual del 3,9%, lo que sienta las bases para alcanzar el objetivo de exportar productos acuícolas por valor de 12 mil millones de dólares en el conjunto del año.

Sin embargo, el aumento de los costos de los insumos, la competencia por el suministro y las señales de desaceleración de la demanda en algunos mercados importantes exigen mejorar la eficiencia de la producción, el procesamiento y la comercialización durante los últimos meses del año.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la producción acuícola mantuvo su tendencia al alza en septiembre. Numerosas zonas de cultivo de camarones en aguas salobres entraron en la temporada alta de cosecha, mientras que la producción de pangasius se mantuvo estable.

Asimismo, las condiciones favorables para la pesca marítima al final de la temporada pesquera del sur contribuyeron a garantizar el suministro de materias primas para el consumo interno y el procesamiento destinado a la exportación.

De la producción total de los primeros nueve meses, 5,41 millones de toneladas correspondieron a pescado, un aumento del 2,8%; cerca de 1,38 millones de toneladas, a camarones, un 7,1% más; y 1,1 millones de toneladas, a otros productos acuáticos, un incremento del 5,8%. La acuicultura continúa siendo el principal motor del crecimiento gracias a la aplicación de la ciencia y la tecnología para mejorar la productividad y la calidad.

La Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam (VASEP), indicó que las exportaciones de camarones alcanzaron 3,75 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, un aumento interanual del 11%, y representaron alrededor del 41% del valor total de las exportaciones acuícolas.

En cuanto al pangasius, las exportaciones sumaron 1,74 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, un aumento del 10,7%.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente prevé que los precios del camarón y pangasius podrían recuperarse en el cuarto trimestre de 2026, a medida que disminuya la oferta y las empresas intensifiquen las compras.

Según Phung Duc Tien, presidente de la Asociación de Productos Acuáticos de Vietnam, el objetivo de alcanzar al menos 12 mil millones de dólares en exportaciones sigue siendo viable. En su opinión, una eventual desaceleración en el cuarto trimestre no se debería necesariamente a la falta de materias primas, sino también a la eficiencia económica, en un contexto de aumento de los costos de los insumos y del petróleo.

La VASEP consideró que las exportaciones acuícolas podrían perder impulso en el cuarto trimestre tras la aceleración registrada en el tercero, dado que numerosos pedidos destinados al consumo de fin de año ya se han importado y entregado anticipadamente.

Con el crecimiento de la producción y los resultados positivos de las exportaciones durante los primeros nueve meses, el objetivo de 12 mil millones de dólares sigue siendo alcanzable. Sin embargo, los resultados de fin de año dependerán no solo de la disponibilidad de materias primas, sino también de la capacidad para aumentar el valor añadido de los productos, responder a la demanda del mercado y garantizar la eficiencia económica en toda la cadena de producción, procesamiento y exportación./.

​