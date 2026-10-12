Economía

Vietnam aspira a alcanzar 12 mil millones de dólares en exportaciones de productos acuícolas

Vietnam produjo 7,9 millones de toneladas de productos acuícolas en los primeros nueve meses de 2026 y mantiene su meta de exportar por 12.000 millones de USD.

Foto ilustrada. (Fuente: VNA)
Foto ilustrada. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La producción acuícola de Vietnam alcanzó aproximadamente 7,9 millones de toneladas en los primeros nueve meses de 2026, un aumento interanual del 3,9%, lo que sienta las bases para alcanzar el objetivo de exportar productos acuícolas por valor de 12 mil millones de dólares en el conjunto del año.

Sin embargo, el aumento de los costos de los insumos, la competencia por el suministro y las señales de desaceleración de la demanda en algunos mercados importantes exigen mejorar la eficiencia de la producción, el procesamiento y la comercialización durante los últimos meses del año.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la producción acuícola mantuvo su tendencia al alza en septiembre. Numerosas zonas de cultivo de camarones en aguas salobres entraron en la temporada alta de cosecha, mientras que la producción de pangasius se mantuvo estable.

Asimismo, las condiciones favorables para la pesca marítima al final de la temporada pesquera del sur contribuyeron a garantizar el suministro de materias primas para el consumo interno y el procesamiento destinado a la exportación.

De la producción total de los primeros nueve meses, 5,41 millones de toneladas correspondieron a pescado, un aumento del 2,8%; cerca de 1,38 millones de toneladas, a camarones, un 7,1% más; y 1,1 millones de toneladas, a otros productos acuáticos, un incremento del 5,8%. La acuicultura continúa siendo el principal motor del crecimiento gracias a la aplicación de la ciencia y la tecnología para mejorar la productividad y la calidad.

La Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam (VASEP), indicó que las exportaciones de camarones alcanzaron 3,75 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, un aumento interanual del 11%, y representaron alrededor del 41% del valor total de las exportaciones acuícolas.

En cuanto al pangasius, las exportaciones sumaron 1,74 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, un aumento del 10,7%.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente prevé que los precios del camarón y pangasius podrían recuperarse en el cuarto trimestre de 2026, a medida que disminuya la oferta y las empresas intensifiquen las compras.

Según Phung Duc Tien, presidente de la Asociación de Productos Acuáticos de Vietnam, el objetivo de alcanzar al menos 12 mil millones de dólares en exportaciones sigue siendo viable. En su opinión, una eventual desaceleración en el cuarto trimestre no se debería necesariamente a la falta de materias primas, sino también a la eficiencia económica, en un contexto de aumento de los costos de los insumos y del petróleo.

La VASEP consideró que las exportaciones acuícolas podrían perder impulso en el cuarto trimestre tras la aceleración registrada en el tercero, dado que numerosos pedidos destinados al consumo de fin de año ya se han importado y entregado anticipadamente.

Con el crecimiento de la producción y los resultados positivos de las exportaciones durante los primeros nueve meses, el objetivo de 12 mil millones de dólares sigue siendo alcanzable. Sin embargo, los resultados de fin de año dependerán no solo de la disponibilidad de materias primas, sino también de la capacidad para aumentar el valor añadido de los productos, responder a la demanda del mercado y garantizar la eficiencia económica en toda la cadena de producción, procesamiento y exportación./.

VNA
#Nueva era #exportaciones acuícolas #productos acuícolas #VASEP
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Exportaciones de productos del mar de Vietnam crecen un 8% en el primer trimestre. (Foto: VNA)

Exportaciones de productos del mar de Vietnam crecen un 8% en el primer trimestre

Las exportaciones de productos del mar de Vietnam alcanzaron los 2,64 mil millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento de casi el 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según estadísticas de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP).

Ver más

Vietnam suma 15 meses de mejora en el sector manufacturero

Vietnam suma 15 meses de mejora en el sector manufacturero

En septiembre de 2026, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam se mantuvo por encima del umbral de los 50 puntos, situándose en 51,9, lo que indica una mejora más moderada de la salud del sector al cierre del tercer trimestre. Las condiciones empresariales han mejorado a lo largo de los últimos 15 meses.

En el puesto fronterizo internacional de Khanh Binh, provincia de An Giang. (Foto. VNA)

Comercio Vietnam-Camboya apunta hacia los 20 mil millones de dólares

El comercio entre Vietnam y Camboya alcanzó unos 8,7 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un 8,3% más interanual, mientras ambos países impulsan la conectividad logística y las cadenas de suministro para alcanzar la meta de 20 mil millones de dólares.