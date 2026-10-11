Vietjet Air inaugura la ruta Praga-Hanoi

Praga (VNA) – La aerolínea Vietjet Air operó el 10 de octubre su primer vuelo en la ruta Praga-Hanoi, ampliando las conexiones aéreas entre Vietnam y la República Checa.



En su intervención durante el acto, el embajador Duong Hoai Nam destacó que la nueva ruta no solo reforzará la conectividad aérea, sino que también tenderá un nuevo “puente” entre Vietnam y la República Checa.



La inauguración se produce en un contexto de desarrollo dinámico de la Asociación Estratégica entre ambos países en diversos ámbitos, desde la política, el comercio y la inversión hasta el turismo, la educación, la ciencia y la tecnología, la cultura y los intercambios entre pueblos, enfatizó.



Según el diplomático, unas conexiones más cómodas facilitarán que los ciudadanos checos viajen a Vietnam por turismo, negocios y estudios, así como para conocer su cultura.



Asimismo, añadió, permitirán a la comunidad vietnamita residente en la República Checa desplazarse con mayor facilidad a su país de origen para visitar a sus familiares y realizar actividades laborales. Se espera también que la nueva ruta favorezca los encuentros empresariales, amplíe las redes de negocios y genere nuevas oportunidades de cooperación comercial y de inversión entre ambos países.

Las azafatas de Vietjet Air en la ceremonia de inauguración. Foto:VNA

Hoai Nam valoró la decisión de Vietjet Air de operar esta ruta y agradeció a la dirección del aeropuerto Václav Havel de Praga, así como a los organismos y socios de ambos países, su colaboración para ponerla en funcionamiento.



Expresó su confianza en que la conexión contribuirá a consolidar la Asociación Estratégica entre Vietnam y la República Checa y estrechar los lazos y el entendimiento entre sus pueblos.



En la fase inicial, los vuelos seguirán realizando una escala técnica en Almaty, Kazajistán. El embajador manifestó su esperanza de que esta cuestión pueda resolverse en los próximos meses.



Vietjet Air opera la ruta Praga-Hanoi con dos vuelos semanales en aviones Airbus A330-300, con capacidad para 377 pasajeros. Los vuelos salen de Praga los martes y sábados a las 20:55 y llegan a Hanoi a las 16:20 del día siguiente, hora local. En sentido inverso, los aviones parten de Hanoi a las 8:25 y aterrizan en Praga a las 18:55. Actualmente, el trayecto incluye una escala en Almaty.



Según el aeropuerto de Praga, se prevé que la ruta transporte a más de 67.000 pasajeros durante su primer año de operación. En 2025, más de 75.000 personas viajaron en ambos sentidos entre Praga y Hanoi, principalmente mediante vuelos con conexión en centros aeroportuarios internacionales.



Josef Trejbal, director comercial de la agencia de venta de billetes Letuška.cz, señaló que la nueva ruta responde a una demanda de conexiones con Vietnam existente desde hace tiempo en el mercado checo.



Los billetes de ida y vuelta entre Praga y Hanoi tienen precios a partir de 18.000 coronas checas (CZK), equivalentes a unos 830 dólares. Los pasajeros también pueden adquirir billetes únicamente para el tramo Praga-Almaty a precios más bajos.



Praga es el primer destino de Vietjet Air en Europa. A través de la red de conexiones de la aerolínea, los pasajeros pueden continuar su viaje hacia más de 40 destinos en Asia. Se espera que la nueva ruta contribuya a impulsar los intercambios turísticos, facilitar las actividades empresariales y ampliar la cooperación entre Vietnam y la República Checa./.