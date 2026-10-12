Provincia de Lao Cai apuesta por ecosistema de turismo de bienestar

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Con ventajas para desarrollar el turismo de bienestar (wellness), gracias a sus paisajes montañosos, clima fresco, diversidad cultural, plantas medicinales y fuentes termales, la provincia de Lao Cai busca aprovechar estos recursos para prolongar las estancias, aumentar el gasto turístico y fomentar el regreso de los visitantes.



El turismo de bienestar atrae a los visitantes



Los paisajes naturales, las terrazas de arroz, las aldeas de montaña y la diversidad cultural de las minorías étnicas constituyen algunos de los principales atractivos de Lao Cai. En la Zona Turística Nacional de Sa Pa, los alojamientos de alta gama se complementan con experiencias culturales del noroeste de Vietnam, como la gastronomía local, la música tradicional de flauta de los mong, el tejido de brocados y los baños de hierbas medicinales de la etnia Dao Rojo.



En la aldea de Ta Phin, los visitantes pueden conocer la tradición textil local y disfrutar de baños medicinales preparados con entre 10 y 30 tipos de plantas recolectadas en las montañas de Hoang Lien Son. Estas experiencias, junto con los recorridos a pie por las aldeas y el descubrimiento de los oficios tradicionales, permiten combinar el descanso con el contacto con la naturaleza y la cultura local.



El Parque Nacional de Hoang Lien también ofrece oportunidades para el turismo de montaña. En la zona del arroyo Suoi Vang y la cascada Tinh Yeu, los visitantes pueden explorar bosques antiguos, una flora diversa y los cambios climáticos a lo largo del día.



En los primeros nueve meses de 2026, Lao Cai recibió más de 9,8 millones de visitantes y obtuvo ingresos turísticos cercanos a los 41 billones de dongs (1,58 mil millones de dólares). Durante los cinco días de vacaciones por el Día Nacional (del 29 de agosto al 2 de septiembre), llegaron más de 450.000 turistas, el doble que en el mismo período de 2025. Para 2030, la provincia aspira a recibir unos 17 millones de visitantes y alcanzar ingresos turísticos de alrededor de 80 billones de dongs (unos 3,1 mil millones de dólares).



Un cinturón de bienestar para conectar destinos



Para alcanzar estos objetivos, el Comité Popular provincial aprobó el Plan No. 461/KH-UBND, que contempla el desarrollo del turismo cultural y de descanso inteligente combinado con servicios de bienestar durante el período 2026-2030, con orientación hasta 2035.



La estrategia sitúa el turismo de bienestar como motor para aumentar el valor del sector mediante el aprovechamiento del clima, las aguas termales, las plantas medicinales y la medicina tradicional. El objetivo es pasar de explotar recursos a generar mayor valor añadido, priorizar la calidad de las experiencias y conectar destinos en un ecosistema integrado.



El proyecto central es el “Cinturón de Bienestar de Lao Cai”, concebido como una red que vincula cultura, naturaleza, descanso, aguas termales, plantas medicinales, medicina tradicional, gastronomía saludable, agricultura y experiencias comunitarias.



El plan contempla dos rutas principales, cada una con al menos tres estaciones que incorporarán complejos de descanso inteligente y bienestar con estándares internacionales.



La primera conectará Mau A, Van Chan, Muong Lo, Hanh Phuc, Tu Le y la zona de Mu Cang Chai, aprovechando las aguas termales, las plantas medicinales, la medicina tradicional, los paisajes naturales y el turismo comunitario.



La segunda enlazará Sa Pa, Y Ty, Ta Phin, Bac Ha y Bao Ha, con énfasis en el descanso en la montaña, el clima, las plantas medicinales, las tradiciones culturales y los espacios de espiritualidad.



La conexión entre estos destinos permitirá combinar el descanso y el cuidado de la salud con baños medicinales, el conocimiento de plantas tradicionales, la meditación, las degustaciones de té, la gastronomía saludable y las actividades en contacto con la naturaleza, junto con servicios inteligentes.



Según Lai Vu Hiep, subdirector del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, la transición de los recursos a los productos, de estos a las cadenas de valor y de los destinos aislados a un ecosistema integrado es necesaria para crear nuevas ventajas competitivas y consolidar a Lao Cai como un destino turístico de calidad, verde, inteligente y con identidad propia en las montañas del norte de Vietnam./.

VNA