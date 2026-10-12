Foro Económico de Otoño 2026 reunirá en Vietnam a 1.500 delegados nacionales y extranjeros

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Foro Económico de Otoño 2026, que se celebrará en Ciudad Ho Chi Minh del 26 al 29 de octubre bajo el lema "Colaboración en una nueva era", contará con el Foro Económico Mundial (FEM) como co-marca y reunirá a unos 1.500 delegados nacionales e internacionales.



Según informó Le Truong Duy, director del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Ciudad Ho Chi Minh (HCMC C4IR), durante una rueda de prensa celebrada el 9 de octubre, el foro principal será organizado en colaboración con el Foro Económico Mundial (FEM).



La jornada del 28 incluirá el diálogo estratégico central, con una sesión plenaria de alto nivel titulada “La convergencia de los nuevos polos de crecimiento global” y un encuentro de diálogo con el Primer Ministro de Vietnam sobre “El posicionamiento de Vietnam en el futuro global”. También se celebrarán sesiones plenarias y diálogos entre dirigentes ministeriales de los países participantes.



El 27 de octubre, el Foro Económico de Otoño acogerá 16 sesiones temáticas distribuidas en tres espacios paralelos, dedicadas a ámbitos como la inteligencia artificial y la computación cuántica; las finanzas, la economía digital y la autonomía; y la producción, la sostenibilidad y la nueva generación industrial.



Dos de estas sesiones se organizarán conjuntamente con el Foro Económico Mundial y abordarán el reposicionamiento de Vietnam y la ASEAN en las cadenas de valor globales, así como la aplicación de la inteligencia artificial y la preparación de los recursos humanos para el futuro de la industria manufacturera.



En el marco del Foro Económico de Otoño 2026, también se celebrarán conferencias internacionales centradas en soluciones para impulsar la doble transición -digital y verde- en sectores industriales clave con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad de carbono.



El programa incluirá, además, un espacio de presentación de nuevas tecnologías e innovaciones, el festival de innovación “Día de la Innovación Abierta 2026”, la conferencia CEO 500, la reunión anual de la Red Global de Centros para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR), así como talleres bilaterales de promoción de inversiones.



Representantes del comité organizador señalaron que la colaboración entre el Foro Económico de Otoño y el FEM no tiene precedentes y contribuirá a dar mayor difusión internacional al evento a través de la red global de centros para la Cuarta Revolución Industrial. Esta cooperación también refleja el interés y el reconocimiento de la comunidad internacional hacia el foro.



El Foro Económico de Otoño 2026 se celebrará en un momento en que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, marcada por dos grandes objetivos: alcanzar un crecimiento anual del Producto Interno Bruto superior al 10% y elevar el peso de la economía digital hasta el 30% del PIB en 2030. Para cumplir estas metas, el país necesitará movilizar recursos internacionales, incluidos capital, tecnología y alianzas estratégicas. Como principal polo económico y de innovación de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh reúne las condiciones necesarias para convertirse en un destino clave de estos recursos.



En este contexto, el Foro Económico de Otoño 2026 adoptará el lema “De responder a las fluctuaciones a crear alianzas de forma proactiva, fortalecer la confianza y desarrollar conjuntamente soluciones para nuevos motores de crecimiento”. El encuentro aspira a consolidar la posición de Ciudad Ho Chi Minh y de Vietnam como destinos de inversión atractivos, transparentes y dinámicos, así como a reforzar su papel como centros de conexión de iniciativas, recursos y socios a escala regional y mundial./.

VNA