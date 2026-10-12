Política

Vietnam y China estrechan los lazos de amistad entre sus pueblos

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne en Beijing con representantes de grupos de amistad para impulsar los intercambios culturales, juveniles y turísticos entre Vietnam y China.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man (derecha), y Yang Wanming, presidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man (derecha), y Yang Wanming, presidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro en el marco de su visita oficial a China con una delegación de personalidades y representantes de grupos de amistad entre ambos países, encabezada por Yang Wanming, presidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Pueblos Extranjeros.

Durante el encuentro, el dirigente vietnamita expresó su sincero agradecimiento a esa agrupación, a la Asociación de Amistad China-Vietnam y a las personalidades presentes por su profundo y constante afecto hacia la nación indochina, así como por sus sostenidas contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países a lo largo de los años.

Destacó que las relaciones entre Vietnam y China atraviesan una etapa de desarrollo positivo, integral y profundo, y cuentan con nuevas oportunidades para avanzar hacia una cooperación más sólida, sustancial y sostenible. En este proceso, subrayó, la amistad entre ambos pueblos constituye un pilar fundamental.

Asimismo, reafirmó la importancia que concede a la diplomacia entre pueblos y valoró especialmente el papel de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros y también el de la Asociación de Amistad China-Vietnam en el acercamiento entre generaciones, localidades, organizaciones sociales, círculos académicos y culturales, empresas, jóvenes y ciudadanos de ambos países.

Ante la nueva etapa de desarrollo que atraviesan Vietnam y China, expresó su deseo de que estas asociaciones y las organizaciones de amistad vietnamitas sigan actuando como puentes de conexión, contribuyendo a preservar, transmitir y profundizar la amistad tradicional entre los dos pueblos.

En este sentido, instó a ambas partes a impulsar la implementación efectiva de iniciativas como el Viaje Rojo, programa de investigación y estudios para jóvenes vietnamitas en China, el Foro Popular Vietnam-China y el Festival de Amistad de los Pueblos Fronterizos Vietnam-China.

El titular de la Asamblea Nacional hizo especial hincapié en los intercambios juveniles, que permiten a las nuevas generaciones conocer de manera profunda y objetiva la historia de las relaciones entre ambos partidos y países, así como los valiosos sentimientos cultivados por sus predecesores. De este modo, podrán apreciar mejor los valores de la paz, la amistad y la cooperación.

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En el encuentro. (Fuente: VNA)

También propuso vincular los intercambios entre los pueblos con beneficios concretos para la población. Señaló que el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027 ofrece nuevas oportunidades para fomentar los intercambios culturales, el turismo y la cooperación entre localidades. Para aprovecharlas, instó a las organizaciones de amistad a coordinarse con las autoridades, las localidades y las empresas de ambos países para organizar actividades conjuntas y conectar sitios patrimoniales, lugares históricos y rutas turísticas vinculadas a la amistad bilateral.

Además, pidió a las organizaciones de amistad, los investigadores, los medios de comunicación, los artistas y las figuras influyentes de ambas sociedades que intensifiquen sus intercambios y difundan información veraz y objetiva, dando a conocer más historias positivas sobre los países, sus pueblos y la cooperación bilateral.

Tras destacar que los máximos dirigentes de ambos partidos y países conceden gran importancia a los intercambios pueblo a pueblo como factor clave para unas relaciones bilaterales saludables y estables, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, manifestó su confianza en que las personalidades comprometidas con la amistad sigan estrechando los vínculos entre ambos pueblos, abriendo nuevas vías de cooperación y contribuyendo al desarrollo estable, sostenible y duradero de las relaciones entre Vietnam y China.

Por su parte, Yang Wanming agradeció al titular del Parlamento, Tran Thanh Man, que dedicara tiempo a reunirse con la delegación, y señaló que el encuentro refleja la alta consideración del Partido y el Estado vietnamitas por la amistad entre ambos países.

Subrayó que los lazos de camaradería y hermandad entre las sucesivas generaciones de dirigentes de ambos partidos y países constituyen un valioso patrimonio que debe preservarse y fortalecerse. Aseguró que la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Pueblos Extranjeros seguirá promoviendo los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países, consolidando las bases sociales de las relaciones bilaterales, creando nuevos espacios de intercambio entre los pueblos e impulsando la cooperación cultural y el entendimiento mutuo, con el objetivo de contribuir al desarrollo continuo de las relaciones entre China y Vietnam./.

VNA
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