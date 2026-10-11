Presidente parlamentario de Vietnam se reúne con titular de Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

Beijing (VNA)– El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con Wang Huning, titular del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, en el marco de la visita del primero al país vecino.



Durante el encuentro, el dirigente vietnamita felicitó a China por sus importantes logros teóricos y prácticos en la reforma, la apertura y la modernización nacional, y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el país cumplirá sus objetivos de construir un país socialista moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y hermoso.



Por su parte, Wang Huning felicitó los importantes logros teóricos y prácticos de Vietnam, que, según señaló, reflejan la vitalidad y las perspectivas prometedoras de su causa socialista, y reafirmó el apoyo de China a Vietnam en la consecución de sus objetivos de desarrollo en la nueva era.



Manifestó su confianza en que la visita del titular legislativo vietnamita contribuirá a materializar eficazmente las percepciones comunes alcanzadas por los máximos dirigentes de ambos partidos y países.



Afirmó que China concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y está dispuesta a seguir las orientaciones acordadas al más alto nivel y el rumbo de los “seis más”, a fin de impulsar el desarrollo continuo de la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica.





En la reunión. Foto: VNA

Ambas partes destacaron los importantes avances registrados en los últimos tiempos en las relaciones entre Vietnam y China, reflejados en una confianza política cada vez más sólida y en una cooperación más profunda y estrecha entre los órganos legislativos y las organizaciones de masas. Asimismo, reconocieron los nuevos progresos en la cooperación en diversos ámbitos y el dinamismo y la creciente diversidad de los intercambios entre ambos pueblos.



Con el objetivo de reforzar los tres pilares político, material y social de las relaciones entre ambos partidos y países, el titular vietnamita propuso mantener los intercambios de alto nivel y a todos los niveles, intensificar la cooperación en defensa y seguridad, y apoyarse mutuamente en sus esfuerzos de desarrollo y en la promoción de su papel y posición internacionales.



También abogó por una cooperación más eficaz en economía, comercio e inversión, con una mayor conectividad que aporte beneficios concretos a la población. Entre las prioridades, destacó la aceleración de los proyectos ferroviarios que conectan ambos países y de los servicios ferroviarios internacionales, una mayor apertura del mercado chino a los productos agrícolas vietnamitas, avances más visibles en ciencia y tecnología y la adecuada implementación del Año de Cooperación Turística Vietnam-China.



Asimismo, propuso potenciar el papel especialmente importante del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino para consolidar la base de apoyo popular, ampliar los intercambios entre organizaciones de masas y promover la difusión de la amistad entre Vietnam y China.



Wang Huning sugirió impulsar de manera coordinada la cooperación a través de todos los canales y niveles, así como ejecutar eficazmente los planes de intercambio de alto nivel.



También pidió aprovechar los mecanismos existentes, entre ellos el diálogo estratégico “3+3” entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, y el Comité Directivo de Cooperación Bilateral.



Además, propuso intensificar los intercambios teóricos y de experiencias sobre la construcción del Partido y la gobernanza nacional, reforzar la articulación de las estrategias de desarrollo de alta calidad de ambos países y acelerar los proyectos ferroviarios de conexión bilateral.



Abogó igualmente por lograr avances concretos en comercio, inversión, pasos fronterizos inteligentes, zonas de cooperación económica transfronteriza, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, economía digital y economía verde.



Wang afirmó que China está dispuesta a facilitar mayores importaciones de productos agrícolas vietnamitas y a apoyar a las empresas chinas para que incrementen sus inversiones en Vietnam.



Reafirmó que la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino concede importancia y apoya los intercambios amistosos entre los distintos sectores sociales de ambos países, especialmente entre los jóvenes, y propuso desarrollar programas de intercambio popular como el “Itinerario Rojo”, organizar el Año de Cooperación Turística China-Vietnam y ampliar la cooperación en turismo, educación, cultura e intercambios entre localidades.



Ambas partes acordaron, además, estrechar la coordinación multilateral y apoyarse mutuamente para garantizar el éxito de los años de celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tendrán lugar en 2026 y 2027. También coincidieron en la necesidad de gestionar y resolver mejor las diferencias, contribuyendo a preservar la paz y la estabilidad en el mar y en la región./.