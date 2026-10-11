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Concierto en Hiroshima difunde un mensaje de paz y amistad entre Vietnam y Japón

Un concierto benéfico en Hiroshima reúne a 400 asistentes para apoyar a las víctimas del Agente Naranja y promover la paz y la amistad entre Vietnam y Japón.

Artistas vietnamitas y japoneses saludan al público en el concierto. Foto: VNA
Artistas vietnamitas y japoneses saludan al público en el concierto. Foto: VNA

Tokio (VNA)- Un concierto benéfico de música tradicional vietnamita se celebró recientemente en la ciudad de Hiroshima, con el objetivo de recaudar apoyo para las víctimas del Agente Naranja y promover la paz y la amistad entre Vietnam y Japón.

El evento, denominado "Concierto de Amor y Paz 2026 en Hiroshima", congregó a unos 400 asistentes, entre ellos el cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, autoridades locales, representantes de organizaciones de amistad Vietnam-Japón y ciudadanos de ambos países.

La iniciativa contó con el patrocinio de la Embajada de Vietnam en Japón, el Consulado General de Vietnam en Osaka, las autoridades de Hiroshima y otras organizaciones pertinentes.

Durante su intervención, Cao Thanh Dinh, representante del comité organizador, destacó la importancia de celebrar un concierto benéfico en Hiroshima, ciudad devastada por una bomba atómica y convertida hoy en símbolo de la aspiración a la paz.

Señaló que, en un mundo que sigue enfrentándose a conflictos, guerras y al riesgo de uso de armas de destrucción masiva, el concierto servía para recordar la responsabilidad compartida de la comunidad internacional de salvaguardar la paz y apoyar a las víctimas que aún sufren las consecuencias a largo plazo de la guerra.

Thanh Dinh declaró a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) que los preparativos comenzaron en febrero de 2026, reuniendo a organizaciones, voluntarios, artistas y defensores de la paz que comparten un profundo afecto por Vietnam.

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Nguyen Duc firma autógrafos para los miembros del público japonés que acudieron a ver el espectáculo. Foto: VNA

El programa contó con la participación de Nguyen Duc, una víctima vietnamita del Agente Naranja. Antes del concierto, visitó el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, donde depositó flores en memoria de las víctimas del bombardeo atómico. Asimismo, participó en un diálogo con Kiriake Chieko, superviviente del bombardeo, para compartir recuerdos de la guerra, sus devastadoras consecuencias y su anhelo común de paz.

Durante el concierto, Nguyen Duc expresó su esperanza de que la música, especialmente la interpretada con instrumentos tradicionales de Vietnam y Japón, ayudara a los pueblos de ambos países a comprenderse mejor y a colaborar para preservar la paz para las generaciones futuras.

La compañía artística Bong Sen, procedente de Vietnam, protagonizó la actuación principal, presentando música y danzas tradicionales bajo el lema "54 grupos étnicos tejen una armonía milenaria de la cultura vietnamita".

Paralelamente a las actuaciones, los visitantes recorrieron una exposición sobre las consecuencias del Agente Naranja y las actividades de apoyo a las víctimas en Vietnam. Los productos destinados a la recaudación de fondos y una sesión de autógrafos con Nguyen Duc también despertaron un gran interés.

El comité organizador declaró que las contribuciones del programa se destinarán a apoyar a las víctimas del Agente Naranja en Vietnam./.

VNA
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