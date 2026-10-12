Economía

Festival del Café de Buon Ma Thuot se celebrará en marzo de 2027

La décima edición del Festival del Café de Buon Ma Thuot se celebrará en marzo de 2027 en la provincia vietnamita de Dak Lak, con unas 30 actividades destinadas a promover la marca cafetera nacional, impulsar el café de especialidad, atraer inversiones y captar alrededor de 1,3 millones de visitantes.

Cosecha de café. (Foto: VNA)
Cosecha de café. (Foto: VNA)

Dak Lak, Vietnam (VNA) - El Festival del Café de Buon Ma Thuot se celebrará en marzo de 2027 y tendrá alcance nacional, informó el presidente del Comité Popular de la provincia vietnamita de Dak Lak, Do Huu Huy.

Según el proyecto de plan elaborado por el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, actualmente en proceso de finalización, la décima edición del festival tendrá como lema "Buon Ma Thuot: destino mundial del café".

El evento incluirá unas 30 actividades que se desarrollarán entre noviembre de 2026 y abril de 2027. El programa comprenderá una campaña de comunicación, un concurso de creación de contenidos digitales, previsto entre octubre y diciembre de 2026, y una serie de ruedas de prensa oficiales en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y Dak Lak.

Además, se organizarán 21 actividades principales en la zona occidental de la provincia. Entre ellas figuran la ceremonia inaugural, prevista para el 8 de marzo de 2027 en la plaza 10 de Marzo, un festival callejero, la Semana del Café de Especialidad de Vietnam, acompañada de una ruta gastronómica (Food Tour), y una conferencia internacional titulada "Buon Ma Thuot: capital mundial del café robusta".

El programa también incluirá una feria y un espacio dedicado a la innovación en la industria cafetera, un concurso de habilidades agrícolas, un festival de luces, una noche de rock de la región de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental), un espectáculo inmersivo titulado "Memoria de las casas comunales tradicionales de largas dimensiones", actividades en homenaje a los caficultores y la inauguración de la calle del café de Buon Ma Thuot, denominada "Coffee Street".

Otras seis actividades se desarrollarán de forma coordinada en la zona oriental de la provincia. El evento central será la caravana promocional "El viaje del café de Buon Ma Thuot: de las tierras altas al mar azul", que conectará Buon Ma Thuot con Tuy Hoa. El programa también contará con espacios para fotografías y experiencias turísticas vinculadas al mar, el ecoturismo y el turismo comunitario, así como una semana de café gratuito.

El festival tiene como objetivos promover la marca del café de Buon Ma Thuot, desarrollar el café de especialidad vietnamita y atraer inversiones en la transformación profunda del café. Asimismo, busca rendir homenaje a los agricultores y poner en valor la identidad cultural de las distintas comunidades étnicas. Se prevé que el evento atraiga a unos 1,3 millones de visitantes, interesados en participar en las actividades y disfrutar de experiencias turísticas./.

VNA
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