Vietnam exporta a Filipinas primer lote comercial de su vacuna contra peste porcina africana

Hanoi (VNA) - La empresa AVAC Vietnam envió un lote de 100.000 dosis de su vacuna AVAC ASF LIVE a Filipinas, con lo que completó un pedido de 300 mil dosis tras obtener la autorización para su comercialización sin restricciones en ese país.



Este envío marca un hito importante en la introducción en los mercados internacionales de vacunas contra la peste porcina africana (PPA) desarrolladas en Vietnam.



Nguyen Van Diep, director general de AVAC Vietnam, afirmó que se trata del primer pedido de exportación comercial de la empresa tras la aprobación de la vacuna para su distribución sin restricciones en Filipinas. Se prevé que el Departamento de Agricultura filipino publique la próxima semana las directrices para su uso, lo que facilitará su distribución y aplicación a mayor escala.



Hasta mayo, se habían administrado un total de 500.000 dosis de AVAC ASF LIVE a cerdos en Filipinas. Las evaluaciones determinaron que la vacuna presenta un elevado perfil de seguridad, lo que constituyó una base importante para autorizar su comercialización sin restricciones.



Según Van Diep, las principales empresas ganaderas y los socios de la compañía en Filipinas acogieron favorablemente el envío, que se realizó conforme al calendario previsto. El próximo mes, representantes filipinos visitarán Vietnam para observar modelos de vacunación en explotaciones porcinas de mediana y pequeña escala e intercambiar experiencias prácticas sobre los programas de inmunización y la gestión de enfermedades.



Actualmente, Filipinas solo permite utilizar la vacuna en cerdos de engorde. Las evaluaciones preliminares han mostrado resultados satisfactorios en materia de seguridad en cerdas reproductoras, pero continúan los estudios y las evaluaciones adicionales antes de considerar su registro para este grupo de animales.



Nguyen Thi Huong, presidenta de la Asociación de Ciencia y Tecnología Veterinarias de Vietnam, señaló que el desarrollo exitoso de una vacuna contra la PPA constituye un importante logro de AVAC Vietnam y de su equipo de científicos. El prolongado proceso de ensayos y evaluaciones previo a la autorización de comercialización en Filipinas pone de manifiesto los estrictos requisitos que imponen los mercados internacionales a los productos destinados a la sanidad animal.



El primer envío comercial tras la aprobación para su uso sin restricciones no solo abre nuevas oportunidades en el mercado filipino, sino que también demuestra la calidad de las vacunas investigadas y fabricadas por empresas vietnamitas.



Para fomentar un uso más amplio de AVAC ASF LIVE en el mercado nacional, Huong destacó la necesidad de que los medios de comunicación colaboren con las empresas y de que los ganaderos que hayan utilizado la vacuna con éxito compartan sus experiencias. La difusión de información precisa y práctica contribuirá a aumentar el conocimiento y reforzar la confianza de los productores en las medidas de prevención de enfermedades.



Por su parte, Nguyen Ngoc Son, vicepresidente permanente de la Asociación Ganadera de Vietnam, afirmó que las empresas también deben reforzar la orientación técnica y la comunicación para evitar interpretaciones erróneas sobre los beneficios de la vacuna y su utilización inadecuada.



La experiencia de los programas de vacunación demuestra que algunos ganaderos han administrado vacunas a animales que no reunían las condiciones necesarias o no han seguido los procedimientos técnicos establecidos, lo que aumenta los riesgos y reduce la eficacia de las medidas de prevención. Por ello, las empresas deben invertir en equipos técnicos, prestar un apoyo más directo a las explotaciones y los hogares ganaderos y adaptar las recomendaciones a las condiciones reales de producción.



Ngoc Son subrayó que los cerdos enfermos o sospechosos de estar infectados por la PPA no deben vacunarse, salvo que un veterinario lo indique expresamente conforme a las directrices profesionales autorizadas. Los animales seleccionados para la vacunación deben cumplir los requisitos relativos a la edad y la idoneidad, así como respetar las técnicas de administración, las dosis y los plazos establecidos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la normativa veterinaria.



Los ganaderos también deben comprender que las vacunas están destinadas a prevenir enfermedades, no para tratar cerdos ya infectados. Su eficacia depende de diversos factores, como la calidad y conservación de la vacuna, las técnicas de inyección, las prácticas de cría y el estado sanitario de la piara antes, durante y después de la vacunación.



La finalización del pedido de 300.000 dosis representa un nuevo avance en la comercialización internacional de AVAC ASF LIVE. Además de ampliar las exportaciones, el fortalecimiento de la orientación técnica y la sensibilización de los ganaderos contribuirán a aprovechar al máximo la eficacia de la vacuna, apoyar el control de la PPA y promover una producción ganadera más segura y sostenible./.

VNA