Máximo dirigente de Vietnam insta a reforzar la defensa de la Patria

Phu Tho, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, instó a las fuerzas armadas de la Región Militar 2 a elevar su capacidad de combate, mantener una estrecha vinculación con la población y proteger firmemente la soberanía nacional, durante la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de su fundación, celebrada hoy en la provincia de Phu Tho.
El acto, organizado por el Comité del Partido y el Mando de la Región Militar 2, coincidió con la entrega a esta unidad del título de "Héroe de las Fuerzas Armadas Populares" por sus destacados méritos en el entrenamiento, la preparación para el combate, la construcción del Ejército Popular y el fortalecimiento de la defensa nacional.
En su discurso, el teniente general Tran Van Bac, comandante de la Región Militar 2, recordó que sus orígenes se remontan a las fuerzas armadas de la Zona de Guerra 10, constituidas el 19 de octubre de 1946. Durante ocho décadas, estas fuerzas han superado numerosas dificultades y contribuido a importantes victorias, entre ellas las campañas de Song Lo en 1947 y Dien Bien Phu en 1954, así como la lucha por defender la frontera septentrional, especialmente en Vi Xuyen.
La tradición de "Lealtad, autosuficiencia, unidad, heroísmo y victoria" continúa guiando a sus generaciones de oficiales y soldados en las tareas de defensa nacional y apoyo al desarrollo local.
Durante su intervención, el máximo dirigente vietnamita destacó la importancia estratégica del noroeste de Vietnam, una región con una rica tradición patriótica y revolucionaria donde se encuentra la tierra ancestral de los reyes Hung.
Asimismo, señaló que las condiciones geográficas, la extensa frontera, las dificultades socioeconómicas y los riesgos de desastres naturales exigen una preparación rigurosa y una estrecha coordinación entre las fuerzas armadas y las autoridades locales.
El dirigente pidió a la Región Militar 2 seguir de cerca la situación, asesorar oportunamente a los órganos competentes y mantener la iniciativa ante cualquier eventualidad.
También subrayó la necesidad de detectar anticipadamente los riesgos, reforzar la coordinación con las fuerzas policiales y las autoridades locales y asignar responsabilidades claras para evitar cualquier vacío en la gestión y respuesta.
En el ámbito interno, instó a construir unas fuerzas armadas políticamente sólidas, mantener una disciplina estricta y promover la responsabilidad ejemplar de los cuadros dirigentes. La evaluación del personal debe basarse en los resultados concretos, la disciplina de las unidades y la confianza de los soldados, combatiendo el formalismo, los informes inexactos, la evasión de responsabilidades y la corrupción.
Respecto al entrenamiento, pidió adaptar la formación y los ejercicios a las características del territorio y las condiciones reales de combate, mejorar las capacidades de mando, coordinación y respuesta, y aprovechar los avances científicos y tecnológicos para elevar la eficacia operativa.
También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los vínculos con la población, conocer las costumbres y lenguas de las comunidades étnicas y prestar especial atención a las zonas desfavorecidas.
Ante inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y otros desastres, las fuerzas armadas deben actuar con rapidez, priorizar la protección de la vida humana y ayudar a los habitantes a recuperar sus condiciones de vida, señaló.
El secretario general y presidente To Lam pidió garantizar mejores condiciones de vida para los soldados, aplicar las políticas de atención a las familias de los mártires y los heridos de guerra, e impulsar la campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires.
Instó a fortalecer la diplomacia de defensa y la cooperación con los países vecinos para construir una frontera de paz, amistad y desarrollo, preservando la soberanía nacional.
Expresó su confianza en que las fuerzas armadas de la Región Militar 2 seguirán honrando su juramento al Partido y al pueblo, protegiendo el territorio nacional y contribuyendo al desarrollo próspero de la región noroccidental./.