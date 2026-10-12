Máximo dirigente de Vietnam insta a reforzar la defensa de la Patria

​Phu Tho, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, instó a las fuerzas armadas de la Región Militar 2 a elevar su capacidad de combate, mantener una estrecha vinculación con la población y proteger firmemente la soberanía nacional, durante la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de su fundación, celebrada hoy en la provincia de Phu Tho.

​El acto, organizado por el Comité del Partido y el Mando de la Región Militar 2, coincidió con la entrega a esta unidad del título de "Héroe de las Fuerzas Armadas Populares" por sus destacados méritos en el entrenamiento, la preparación para el combate, la construcción del Ejército Popular y el fortalecimiento de la defensa nacional.

​En su discurso, el teniente general Tran Van Bac, comandante de la Región Militar 2, recordó que sus orígenes se remontan a las fuerzas armadas de la Zona de Guerra 10, constituidas el 19 de octubre de 1946. Durante ocho décadas, estas fuerzas han superado numerosas dificultades y contribuido a importantes victorias, entre ellas las campañas de Song Lo en 1947 y Dien Bien Phu en 1954, así como la lucha por defender la frontera septentrional, especialmente en Vi Xuyen.

​La tradición de "Lealtad, autosuficiencia, unidad, heroísmo y victoria" continúa guiando a sus generaciones de oficiales y soldados en las tareas de defensa nacional y apoyo al desarrollo local.

​Durante su intervención, el máximo dirigente vietnamita destacó la importancia estratégica del noroeste de Vietnam, una región con una rica tradición patriótica y revolucionaria donde se encuentra la tierra ancestral de los reyes Hung.

​Asimismo, señaló que las condiciones geográficas, la extensa frontera, las dificultades socioeconómicas y los riesgos de desastres naturales exigen una preparación rigurosa y una estrecha coordinación entre las fuerzas armadas y las autoridades locales.

​El dirigente pidió a la Región Militar 2 seguir de cerca la situación, asesorar oportunamente a los órganos competentes y mantener la iniciativa ante cualquier eventualidad.

​También subrayó la necesidad de detectar anticipadamente los riesgos, reforzar la coordinación con las fuerzas policiales y las autoridades locales y asignar responsabilidades claras para evitar cualquier vacío en la gestión y respuesta.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, entrega el título de "Héroe de las Fuerzas Armadas Populares" a la Región Militar 2. (Foto: VNA)

En el ámbito interno, instó a construir unas fuerzas armadas políticamente sólidas, mantener una disciplina estricta y promover la responsabilidad ejemplar de los cuadros dirigentes. La evaluación del personal debe basarse en los resultados concretos, la disciplina de las unidades y la confianza de los soldados, combatiendo el formalismo, los informes inexactos, la evasión de responsabilidades y la corrupción.

Respecto al entrenamiento, pidió adaptar la formación y los ejercicios a las características del territorio y las condiciones reales de combate, mejorar las capacidades de mando, coordinación y respuesta, y aprovechar los avances científicos y tecnológicos para elevar la eficacia operativa.

​También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los vínculos con la población, conocer las costumbres y lenguas de las comunidades étnicas y prestar especial atención a las zonas desfavorecidas.

​Ante inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y otros desastres, las fuerzas armadas deben actuar con rapidez, priorizar la protección de la vida humana y ayudar a los habitantes a recuperar sus condiciones de vida, señaló.

​El secretario general y presidente To Lam pidió garantizar mejores condiciones de vida para los soldados, aplicar las políticas de atención a las familias de los mártires y los heridos de guerra, e impulsar la campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires.

​Instó a fortalecer la diplomacia de defensa y la cooperación con los países vecinos para construir una frontera de paz, amistad y desarrollo, preservando la soberanía nacional.

​Expresó su confianza en que las fuerzas armadas de la Región Militar 2 seguirán honrando su juramento al Partido y al pueblo, protegiendo el territorio nacional y contribuyendo al desarrollo próspero de la región noroccidental./.

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