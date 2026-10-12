Hanoi inicia la construcción de un parque safari de 299 hectáreas

Hanoi (VNA) - Hanoi comenzó las obras del parque safari Ba Vi, un proyecto valorado en 6,5 billones de dongs vietnamitas (252 millones de dólares), que supone un importante paso hacia el desarrollo de un destino de turismo de naturaleza y vida silvestre a gran escala al oeste de la capital.

​Desarrollado por Sun Group en la comuna de Ba Vi, a unos 60 kilómetros del centro de Hanoi, el proyecto abarca 299 hectáreas y figura entre los 14 nuevos proyectos cuya construcción se inició para conmemorar el 72.º aniversario del Día de la Liberación de Hanoi (10 de octubre).

​El parque se construirá íntegramente fuera del Parque Nacional de Ba Vi, por lo que permanecerá separado de la zona forestal protegida. Diseñado por la empresa estadounidense PGAV Destinations, combinará la conservación de la fauna silvestre, la educación ambiental, las visitas turísticas y las actividades recreativas.

​Entre sus principales instalaciones figurarán hábitats para animales inspirados en ecosistemas naturales, centros veterinarios y de investigación, espacios expositivos educativos y zonas recreativas. Las áreas verdes y las superficies acuáticas ocuparán aproximadamente el 81,8% del terreno, con el fin de crear corredores ecológicos y hábitats adecuados para la fauna silvestre.

​Una vez en funcionamiento, el parque aspira a recibir alrededor de seis millones de visitantes al año, lo que permitirá diversificar la oferta turística e impulsar los servicios de alojamiento, restauración, transporte y comercio de la zona.

​También se prevé que el proyecto genere puestos de trabajo, con una demanda estimada de entre 400 y 500 trabajadores durante la construcción y de entre 700 y 1.000 empleados cuando el parque entre en funcionamiento. El inversor dará prioridad a la contratación de mano de obra local y a la formación profesional, al tiempo que alentará a los residentes a ofrecer servicios turísticos y comercializar productos agrícolas locales.

​Durante la ceremonia de anuncio de los proyectos iniciados o concluidos con motivo del aniversario, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, señaló que el parque y otros proyectos culturales, turísticos y comerciales contribuirán a aprovechar el potencial de la capital y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

​Instó a los inversores a garantizar recursos suficientes, cumplir los plazos de construcción, mantener los estándares de calidad y seguridad y evitar retrasos y sobrecostes innecesarios. También subrayó la necesidad de respetar las normas de planificación, proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural, y armonizar los intereses del Estado, la población y los inversores.

​Sun Group afirmó que dará prioridad a los espacios verdes, los hábitats de la fauna y la diversidad de experiencias para los visitantes. Asimismo, trabajará con las comunidades locales para preservar la identidad cultural y promover el turismo sostenible.

Se espera que el parque safari Ba Vi impulse el turismo en el oeste de Hanoi, amplíe las oportunidades económicas locales y contribuya al desarrollo sostenible, siempre que las obras y las futuras operaciones cumplan los estándares ambientales y de calidad./.

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