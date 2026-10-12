Primer ministro vietnamita recibe al ministro de Finanzas de Luxemburgo

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy al ministro de Finanzas de Luxemburgo, Gilles Roth, quien se encuentra de visita en el país.



El premier dio la bienvenida a la visita, que da continuidad a los encuentros y contactos de alto nivel, así como entre miembros de los Gobiernos de ambos países, y contribuye a reforzar los vínculos y promover las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y Luxemburgo.



Valoró el hecho de que los ministerios de Finanzas de ambos países concluyeran las negociaciones y firmaran oficialmente un memorando de entendimiento sobre cooperación económica y financiera, lo que contribuirá a profundizar el marco de Asociación Estratégica para las Finanzas Verdes establecido durante la visita del Primer Ministro luxemburgués a Vietnam en 2023.



Vietnam aprecia el papel de Luxemburgo en la región y en el mundo, especialmente sus fortalezas y potencial en ámbitos como las finanzas verdes, la ciencia y la tecnología y la innovación, sectores en los que el país asiático tiene una gran demanda y prioridad de ampliar la cooperación.



Asimismo, acogió con satisfacción el creciente interés de Luxemburgo por el Sudeste Asiático, celebra los avances positivos en las relaciones bilaterales y agradece el apoyo prestado por el país centroeuropeo a Vietnam en los últimos años.



Destacó las inversiones de las empresas luxemburguesas en Vietnam. Aunque su número sigue siendo modesto, sus proyectos tienen un volumen considerable y se concentran en sectores que Vietnam busca impulsar, entre ellos las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las industrias de procesamiento y manufactura.



Al informar sobre los principales aspectos de la situación socioeconómica de Vietnam, el jefe del Gobierno señaló que el país mantiene un fuerte crecimiento económico y aspira a alcanzar una tasa de crecimiento de dos dígitos sobre la base de unos fundamentos macroeconómicos sólidos.



Ante las grandes necesidades de capital, Vietnam intensifica la movilización de recursos para el desarrollo, apoyándose en la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos altamente cualificados, con el objetivo de elevar la productividad, la calidad y la competitividad de la economía.



Vietnam continuará perfeccionando su marco jurídico de conformidad con las prácticas internacionales, garantizando la transparencia y la previsibilidad para reforzar la confianza de los inversores extranjeros. En este sentido, seguirá siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, incluida la procedente de Luxemburgo, prometió.



Para profundizar la cooperación bilateral, el primer ministro propuso que ambas partes apliquen de manera efectiva el marco de Asociación Estratégica para las Finanzas Verdes de 2023, el memorando de entendimiento recién firmado entre los dos ministerios de Finanzas y el protocolo de cooperación financiera y bancaria suscrito en 2020.



Instó a traducir estos acuerdos en programas de acción concretos, dando prioridad a las finanzas sostenibles, los mercados de capitales, la gestión de fondos, las tecnologías financieras (fintech), la formación y el desarrollo de capacidades, así como la gestión y supervisión de los sectores financiero y bancario.



También propuso reforzar la conexión entre los flujos de capital de Luxemburgo y Europa y Vietnam, y alentó a Luxemburgo a promover una mayor asignación de capital a largo plazo por parte de sus fondos de inversión, instituciones financieras y empresas en Vietnam, especialmente en sectores como las infraestructuras estratégicas esenciales, las energías renovables, la tecnología, la logística, las fintech, los criptoactivos, la innovación, la economía verde y las ciudades verdes.



Pidió además compartir experiencias y formar recursos humanos para contribuir al desarrollo de los centros financieros internacionales de Vietnam, así como conectar las instituciones financieras luxemburguesas con este ecosistema desde sus primeras etapas de funcionamiento.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



En materia de relaciones con la Unión Europea (UE), solicitó a Luxemburgo que siga promoviendo la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA) por parte de los Estados miembros restantes y contribuya a ampliar la cooperación en infraestructuras estratégicas, minerales y otros sectores, incluido el trabajo conjunto con el Banco Europeo de Inversiones.



Ambos países también deben reforzar la coordinación en los foros multilaterales y en el marco ASEAN-UE, promoviendo el crecimiento verde, las finanzas sostenibles y la respuesta al cambio climático y a la volatilidad económica y financiera internacional. Vietnam está dispuesto a servir de puente entre Luxemburgo y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Por su parte, Gilles Roth afirmó que, pese a su reducido territorio, Luxemburgo cuenta con un importante centro financiero, una amplia red internacional de cooperación bancaria y financiera y fondos que gestionan grandes volúmenes de activos. El país puede contribuir al desarrollo de Vietnam mediante la cooperación entre centros financieros, fondos de inversión y proyectos de finanzas verdes.



El ministro expresó su disposición a profundizar los vínculos bilaterales, especialmente en legislación, formación de recursos humanos, movilización de capital privado, mercados de valores, emisión de bonos, infraestructuras de transporte, finanzas digitales y tecnología blockchain.



Hasta septiembre de 2026, Luxemburgo tenía 68 proyectos de inversión extranjera directa vigentes en Vietnam, con un capital registrado de unos 2.790 millones de dólares. Ocupaba el puesto 19 entre los 154 países y territorios inversores en Vietnam y el cuarto entre los miembros de la UE. El capital medio por proyecto alcanzaba aproximadamente 41 millones de dólares, unas 3,5 veces el promedio nacional./.