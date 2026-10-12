Dirigente del Partido Popular Revolucionario de Laos realizará visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamfong, realizará una visita oficial a Vietnam del 14 al 16 de octubre.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, la visita responde a una invitación de Tran Cam Tu, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



Vilay Lakhamfong viajará acompañado de una delegación de alto nivel de Laos./.

VNA