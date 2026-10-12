Vietnam y Australia intensifican cooperación en tecnología digital e IA

Hanoi (VNA) - Vietnam y Australia están intensificando su cooperación en tecnología digital e inteligencia artificial (IA), con especial atención a proyectos concretos, la transferencia de tecnología, las inversiones y el desarrollo de recursos humanos.



Hoy se celebró en Hanoi un foro Vietnam-Australia sobre inversión y cooperación para el desarrollo en tecnología digital e IA, organizado por el Departamento de Tecnología Digital e Inteligencia Artificial (DDA), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, y la Asociación de Académicos y Expertos Vietnam-Australia (VASEA).



El foro dio continuidad al memorando de entendimiento firmado por ambas partes el 10 de agosto de 2026 en la Universidad Tecnológica de Sídney, con el objetivo de reforzar los vínculos entre los ecosistemas tecnológicos, de inversión e innovación de ambos países.



Uno de los momentos destacados fue el lanzamiento de V-bridge, una plataforma desarrollada por el DDA, el Grupo FPT y VASEA para conectar a empresas y organizaciones del ecosistema tecnológico de Vietnam y Australia.



El director del DDA, Nguyen Khac Lich, señaló que el foro busca fomentar la cooperación entre organismos reguladores, instituciones de investigación, universidades, empresas e inversores, y abrir oportunidades en investigación, desarrollo, transferencia y comercialización de tecnología, así como en inversión. La inteligencia artificial, los semiconductores y la innovación fueron identificados como ámbitos prioritarios para la futura colaboración.



Lanzamiento de V-bridge, una plataforma desarrollada por el DDA, el Grupo FPT y VASEA para conectar a empresas y organizaciones del ecosistema tecnológico de Vietnam y Australia. (Foto: VNA)



Renee Deschamps, encargada de negocios interina de la Embajada de Australia en Vietnam, afirmó que las empresas australianas están interesadas en participar en el desarrollo digital de Vietnam, especialmente en los sectores de semiconductores, inteligencia artificial y ciberseguridad. También desean compartir sus conocimientos y apoyar a las empresas vietnamitas en materia de tecnología e inversión.



Por su parte, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Le Xuan Dinh, destacó que Vietnam tiene una gran demanda de aplicaciones tecnológicas, una fuerza laboral de ingeniería cualificada y empresas que amplían su presencia internacional. Australia, a su vez, cuenta con universidades, instituciones de investigación y un ecosistema de innovación del que pueden beneficiarse sus socios vietnamitas.



El viceministro instó a orientar la cooperación hacia proyectos concretos con resultados mensurables que vinculen la investigación y el desarrollo de productos con las necesidades del mercado y la formación de recursos humanos. En los proyectos de inteligencia artificial deben priorizarse la calidad de los datos, la fiabilidad y el control, mientras que la cooperación en semiconductores podría abarcar el diseño de chips, la verificación de diseños, el apoyo a la producción piloto y las pruebas.



Asimismo, pidió a los socios establecer mecanismos operativos claros para V-bridge, actualizar periódicamente la información verificada sobre las capacidades tecnológicas y las necesidades del mercado, y ofrecer apoyo continuo en cuestiones técnicas, comerciales y de inversión.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología contribuirá a conectar recursos, orientar sobre políticas y resolver los obstáculos que entren dentro de sus competencias, añadió.



Dos mesas redondas abordaron las posibilidades de cooperación en inteligencia artificial, semiconductores e innovación, así como las oportunidades de inversión, comercialización y expansión empresarial. También se exhibieron alrededor de diez productos de tecnología digital de Vietnam, en el marco del programa “Make in Vietnam”, y de Australia, lo que permitió a las empresas presentar sus soluciones y establecer contactos con socios, expertos e inversores./.