Vietnam impulsa industria de plantas medicinales con tecnología e innovación

Hanoi (VNA) - Vietnam, con más de 5.100 especies de plantas y hongos medicinales y una larga tradición de medicina tradicional, tiene la oportunidad de desarrollar una industria de plantas medicinales moderna, sostenible y competitiva, con la ciencia, la tecnología y la transformación digital como principales palancas.

Hasta la fecha, la red de conservación de recursos genéticos de la medicina tradicional de Vietnam mantiene 964 recursos genéticos pertenecientes a 642 especies de plantas medicinales, entre ellas especies valiosas como el ginseng de Ngoc Linh, el ginseng de Lai Chau, el fallopia multiflora y el té de flores amarillas.

Las actividades de recuperación y multiplicación de variedades han identificado alrededor de 70 especies o grupos de especies con potencial de explotación, con unas reservas estimadas de 18.372 toneladas anuales, de las cuales 45 especies presentan un gran potencial de aprovechamiento.

La superficie total destinada al desarrollo de plantas medicinales en todo el país se estima en 357.178 hectáreas, con unas 150 especies cultivadas y distribuidas en la costa centro-sur (15.498 hectáreas), la Altiplanicie Occidental (más de 13.000 hectáreas), el noreste (más de 46 hectáreas) y otras regiones (más de 11.000 hectáreas).

Actualmente, la provincia de Hung Yen cuenta con unas 2.000 hectáreas de plantas medicinales anuales, así como de plantas medicinales y aromáticas perennes. (Fuente: VNA)

A pesar de contar con una base en materia de conservación, variedades y zonas de cultivo, la industria vietnamita de plantas medicinales sigue afrontando dificultades, ya que los resultados obtenidos aún no se corresponden con su potencial. Actualmente, en todo el país solo 58 especies de plantas medicinales se cultivan conforme a las normas GACP (Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una superficie de unas 375 hectáreas y con una producción prevista de 1.400 toneladas anuales.

En comparación con la superficie total de más de 357.000 hectáreas, el área que cumple estándares sigue siendo muy reducida, la mayor parte de las plantas medicinales aún se recolecta, cultiva, cosecha y procesa mediante métodos tradicionales.

El doctor Nguyen Minh Ngoc, jefe del Instituto de Materiales Medicinales del Ministerio de Salud, señaló que la falta de uniformidad en la calidad de las materias primas afecta directamente a la capacidad de producir medicamentos con una calidad estable.

Mientras tanto, el mayor valor añadido se concentra en la investigación de principios activos, la determinación de los mecanismos de acción, la extracción, la purificación, la formulación farmacéutica moderna, la demostración de la eficacia y la seguridad, así como el registro de la propiedad intelectual y la creación de marcas.

El ginseng de Ngoc Linh. (Fuente: VNA)

Al analizar las causas, Nguyen Viet Hung, director general de la empresa de plantas medicinales Gia Dinh, consideró que la industria de plantas medicinales todavía no ha sido reconocida plenamente como una industria de la economía digital, verde y circular, sino que sigue siendo abordada principalmente desde la perspectiva de las plantas medicinales como tales, mientras que a nivel mundial ya está vinculada con la biotecnología, los alimentos funcionales y el mercado del cuidado de la salud.

Para lograr avances, las resoluciones N.º 57-NQ/TW, N.º 66-NQ/TW y N.º 68-NQ/TW del Buró Político han creado una importante base institucional para impulsar la transición de la industria de plantas medicinales, pasando de un modelo de desarrollo basado en los recursos a otro basado en la tecnología y la innovación.

En consecuencia, la ciencia y la tecnología deben aplicarse a lo largo de todo el proceso, desde los recursos genéticos, las variedades y las zonas de cultivo hasta la extracción, la formulación farmacéutica, los ensayos y la producción de medicamentos; la investigación debe estar vinculada a la realidad productiva para generar productos concretos y de alto valor.

El doctor Minh Ngoc subrayó que la pronta elaboración e implementación del Programa nacional para el desarrollo de la industria de plantas medicinales y de medicamentos a base de plantas medicinales hasta 2035, con visión hasta 2045, vinculado a la estrategia nacional de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, constituirá una solución fundamental para llevar la industria hacia un desarrollo moderno y sostenible./.