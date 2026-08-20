Phu Tho prevé desarrollar 8.000 hectáreas de plantas medicinales para 2030

Phu Tho, Vietnam (VNA)- La provincia de Phu Tho cuenta con condiciones favorables para desarrollar el cultivo de plantas medicinales, especialmente bajo la cubierta forestal, gracias a sus amplios recursos de tierras agrícolas de zonas de media montaña y montañosas.

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Las autoridades provinciales consideran este cultivo un sector con ventajas y promueven su expansión asociada a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos.

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En la provincia ya se han establecido varios modelos de producción, como el cultivo de “ba kich” (Gynochthodes officinalis) en la comuna de Yen Lap, con 5,5 hectáreas; “mach mon” (Dwarf lilyturf) y “sa nhan” (Wurfbainia villosa) en la comuna de Huong Can, con 3 hectáreas; y el cultivo asociado de “xa den” (Celastrus hindsii) y “ca gai leo” (Solanum trilobatum) entre cooperativas y agricultores en Yen Tri, con 35 hectáreas.

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Estas dos últimas especies cuentan con protección de derechos de propiedad intelectual y se desarrollan también bajo la cubierta forestal.

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Para el periodo 2026-2030, Phu Tho orienta el desarrollo de plantas medicinales según las distintas zonas ecológicas, teniendo en cuenta las condiciones naturales y socioeconomicas y vinculándolo con la conservación de los recursos genéticos y el aprovechamiento sostenible.

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La provincia prevé alcanzar unas 8.000 hectáreas de cultivos medicinales para finales de 2030, de las cuales entre 1.500 y 2.000 hectáreas se cultivarán bajo la cubierta forestal. Entre las especies prioritarias figuran “ca gai leo” (Solanum trilobatum), “tra hoa vang” (Camellia chrysantha), “sa nhan” (Wurfbainia villosa), “duong quy” (Female ginseng), “xa den”, “ba kich”, “linh chi” (Lacquered bracket), jengibre, cúrcuma y otras plantas de alto valor económico y medicinal.

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Paralelamente a la ampliación de la superficie cultivada, la provincia desarrollará zonas concentradas de producción bajo criterios ecológicos y orgánicos, priorizando áreas con condiciones favorables, especialmente las situadas bajo la cubierta forestal.

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La construcción de marcas, la certificación de calidad y el desarrollo de productos conforme a estándares reconocidos serán claves para aumentar el valor de las plantas medicinales.

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Phu Tho también promoverá los vínculos entre las zonas de materias primas y las instalaciones de procesamiento, impulsando una transformación más profunda para elevar el valor añadido.

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La combinación del cultivo de plantas medicinales con el ecoturismo y el turismo experiencial abrirá nuevas oportunidades de desarrollo, generará medios de vida para la población y contribuirá a consolidar una industria de plantas medicinales sostenible./.