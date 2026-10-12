Saigontel apuesta por la tecnología espacial para revolucionar la conectividad industrial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Corporación de Telecomuniaciones y Tecnologías de Saigon (Saigontel) ha obtenido una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones sin infraestructura de red propia y convertirse en distribuidor autorizado de Starlink en Vietnam, incorporando así la conectividad por satélite a su oferta de soluciones para empresas y el sector industrial.



Según Saigontel, el Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh concedió a la empresa la licencia número 11042/GP-SKHCN el 8 de octubre de 2026, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.



En virtud de esta licencia, Saigontel está autorizada a revender servicios de telecomunicaciones a través de redes públicas, incluidos servicios de líneas arrendadas para estaciones base de telefonía móvil, acceso a Internet mediante redes públicas de telecomunicaciones por satélite fijo en todo el país y acceso a Internet mediante redes públicas de telecomunicaciones por satélite móvil para garantizar la conectividad marítima. Estos servicios abarcan tanto las comunicaciones nacionales como las internacionales.



Anteriormente, Saigontel había firmado un acuerdo de cooperación con Starlink Vietnam para distribuir estos servicios dentro del marco autorizado por la licencia. Desarrollado por SpaceX, Starlink utiliza una constelación de satélites en órbita terrestre baja (LEO) para proporcionar conexión a Internet en zonas donde resulta complejo desplegar infraestructuras terrestres de telecomunicaciones. El sistema también puede funcionar como conexión de respaldo para instalaciones que requieren comunicaciones ininterrumpidas.



Este servicio puede satisfacer las necesidades de los parques industriales y de los sectores manufacturero, logístico, de la construcción, energético y del transporte marítimo, así como de fábricas, estaciones base de telefonía móvil, buques e instalaciones marítimas en alta mar. En función de las condiciones de infraestructura y las necesidades operativas, la conexión a Internet por satélite puede utilizarse como conexión principal o de respaldo.



Saigontel también participa en un programa piloto destinado a eliminar las zonas sin cobertura de telefonía móvil, en coordinación con la Autoridad de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Starlink Vietnam y los departamentos de ciencia y tecnología de 13 provincias y ciudades. El programa contempla la instalación de 254 equipos Starlink para evaluar la viabilidad de esta tecnología en zonas con conectividad limitada.



Dang Thanh Tam, presidente de Saigontel, afirmó que la cooperación con Starlink tiene como objetivo ayudar a las empresas a superar las limitaciones de las infraestructuras de conectividad y, al mismo tiempo, reforzar la confianza de los inversores en los sectores de la construcción, la manufactura y la innovación en Vietnam.



La incursión en las telecomunicaciones por satélite forma parte de la estrategia de Saigontel para desarrollar infraestructuras integradas basadas en cuatro pilares: infraestructura física, infraestructura digital, energía e infraestructura social. Este enfoque busca impulsar un ecosistema industrial sostenible, en el que la tecnología satelital complemente las soluciones de conectividad existentes para responder a las diversas necesidades operativas de las empresas y los inversores.



De aquí a 2030, Saigontel prevé estudiar la ampliación de su plataforma para incorporar servicios de gestión de redes, supervisión y seguridad de la información, en colaboración con operadores de telecomunicaciones, integradores de sistemas y proveedores de servicios gestionados. La iniciativa busca desarrollar soluciones integrales de conectividad para empresas, en cumplimiento de las normas sobre licencias y protección de datos./.

VNA