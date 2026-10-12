Científico vietnamita en Japón: vanguardia científica y pasión por la Patria

Tokio (VNA) Tras ser reconocido por la plataforma Research.com como el investigador número uno en Agronomía y Botánica de la Universidad de Hiroshima (Japón), el profesor Tran Dang Xuan -especialista en biotecnología agrícola del Instituto IDEC de dicha institución- conversó en Tokio con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre su trayectoria, la formación de talentos y el impulso de las relaciones bilaterales.



A lo largo de su carrera académica en suelo japonés, el profesor Tran Dang Xuan se ha mantenido firme en su vocación de poner el conocimiento al servicio de su tierra natal, con especial énfasis en el desarrollo agrícola, la transferencia de tecnología de punta y la capacitación de profesionales de alto nivel.



Entre sus proyectos más prometedores destaca el uso de bacterias fotosintéticas (PSB) en el cultivo de arroz. Las pruebas piloto en Japón y Vietnam demuestran que esta técnica incrementa el rendimiento en más de un 20%. Además, en entornos experimentales, combinar PSB con apenas la mitad del fertilizante NPK habitual logra cosechas equiparables a las de una dosis completa, lo que representa una alternativa clave para abaratar costes, mejorar los ingresos del agricultor y aminorar la huella ambiental.



Hoy por hoy, su labor se ramifica en tres ejes clave: crear variedades de arroz resistentes al estrés térmico, las sequías y la salinización, emplear compuestos orgánicos para la protección de cultivos de forma sostenible, y analizar fitoquímicos bioactivos como las momilactonas A y B, cuyas propiedades herbicidas e industriales abren la puerta a productos de alto valor añadido. A su juicio, el campo vietnamita debe dar el salto hacia una agricultura inteligente, volcada en la calidad y rentable por hectárea.



La docencia y la tutoría ocupan un lugar prioritario en su vida profesional. A la fecha, ha tutelado a más de 70 másteres y 26 doctores en Hiroshima, muchos de ellos de origen vietnamita. Asimismo, lidera un pionero modelo de doctorado mediante "campus satélite" en alianza con universidades de Vietnam, cuyo primer hito arrancó en octubre de 2024 junto a la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Thai Nguyen. A esta iniciativa se sumó en octubre de 2026 un programa internacional en semiconductores -impartido en inglés en alianza con las universidades de Hiroshima e Idaho (EE. UU.) y socios locales- orientado a formar expertos en sectores industriales clave.



Para el docente, la diáspora intelectual e investigadora en el país nipón actúa como un puente estratégico entre los ecosistemas tecnológicos de ambas naciones. En este sentido, entidades como la Asociación de Expertos Vietnamitas y Japoneses (VJS) o la Red Académica Vietnamita en Japón (VANJ) resultan fundamentales para transferir conocimiento, forjar alianzas y blindar la competitividad de Vietnam.



En materia de políticas públicas, considera que Vietnam ha avanzado en la creación de un marco normativo favorable a la ciencia, la tecnología y la innovación, pero aún debe mejorar su difusión y aplicación práctica. Como ejemplo, mencionó el desconocimiento de algunas empresas y expertos sobre las disposiciones relativas al reparto de beneficios derivados de la comercialización de resultados de investigación financiados con fondos públicos, pese a la aprobación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación N.º 93/2025/QH15.



Por ello, Vietnam debe perfeccionar los mecanismos de cooperación entre el Estado, las empresas y los investigadores, especialmente en materia de propiedad intelectual, distribución de beneficios y comercialización de los resultados científicos.



El profesor Tran Dang Xuan confía en que la aplicación efectiva de las políticas de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital permita atraer más talento vietnamita, tanto dentro como fuera del país, estimular la creatividad y consolidar la ciencia y la tecnología como motores fundamentales del desarrollo económico nacional./.

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