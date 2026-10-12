Vietnam se clasifica para fase final de la Copa Asiática de fútbol femenino

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La selección femenina de fútbol de Vietnam se clasificó para la fase final de la Copa Asiática Sub-17 de 2027 tras vencer por 2-0 a Kirguistán en el último partido del Grupo D de las eliminatorias, disputado el 11 de octubre en el estadio de Ba Ria, en Ciudad Ho Chi Minh.



Bajo la dirección del entrenador Okiyama Masahiko, Vietnam había goleado anteriormente a Palestina por 6-0 y a las Islas Marianas del Norte por 20-0. Con dos victorias y una diferencia de goles favorable, el equipo solo necesitaba un empate para terminar en el primer puesto del grupo, pero mantuvo su vocación ofensiva y selló la clasificación con una nueva victoria.



Consciente de que solo una victoria le permitiría mantener sus opciones de clasificación, Kirguistán salió al ataque desde los primeros minutos. Sin embargo, Vietnam pronto recuperó el control del partido y Nguyen Thi Huyen Trang abrió el marcador en el minuto 24, tras una buena combinación ofensiva.



Tras el descanso, el equipo vietnamita mantuvo la presión y amplió la ventaja en el minuto 55, cuando Do Thi Ha Vi culminó una jugada en boca de gol después de recibir un peligroso centro desde la banda izquierda.



Vietnam controló el resto del encuentro y aseguró la victoria por 2-0, el primer puesto del Grupo D y su pase a la fase final continental.



Al término del partido, el entrenador Okiyama elogió a sus jugadoras por ejecutar las estrategias del equipo y destacó tanto su capacidad ofensiva como la solidez defensiva demostrada durante las eliminatorias.



Añadió que el conjunto se centrará en el entrenamiento técnico y en aprovechar la experiencia internacional de cara a la fase final, con una preparación adaptada al resultado del sorteo.



Por su parte, Ha Vi expresó su alegría por contribuir a la clasificación de Vietnam y señaló que se había fijado el objetivo de marcar en cada partido de la fase de grupos, por lo que está satisfecha de haberlo conseguido. También agradeció a la Federación Vietnamita de Fútbol, al cuerpo técnico y a los aficionados por su constante apoyo./.

VNA