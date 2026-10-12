Vietnam promueve la cultura y el patrimonio como motores del desarrollo en la nueva era

Hanoi (VNA) - Diversas localidades vietnamitas han organizado actividades culturales, artísticas y deportivas, junto con iniciativas de conservación del patrimonio histórico y promoción de las tradiciones étnicas, para concretar los objetivos de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, que busca convertir la cultura en un motor del desarrollo nacional en la nueva era.



La mañana del 10 de octubre, la plaza Dong Kinh Nghia Thuc, en Hanoi, acogió el lanzamiento del movimiento nacional de práctica deportiva, bajo el lema “Cada ciudadano elige al menos un deporte adecuado para practicar con regularidad”. El acto, con participación presencial y conexión por videoconferencia con las otras 33 provincias y ciudades, contó con representantes del Partido, el Gobierno y diversos organismos.



La ceremonia reunió a unas 12.000 personas en Hanoi, mientras que las actividades en otras localidades congregaron a cerca de 100.000 participantes. La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra instó a la población a practicar ejercicio con regularidad y pidió desarrollar instalaciones deportivas comunitarias accesibles y seguras para fomentar un estilo de vida activo y construir un Vietnam saludable.



Con motivo del 72.º aniversario del Día de la Liberación de la Capital (10 de octubre de 1954-2026), Hanoi organizó numerosos programas culturales y artísticos, entre ellos “Sinfonía de Hanoi”, bajo el tema “El flujo de Thang Long”, y “80 años: resuena la épica de Hanoi”, además de espectáculos de fuegos artificiales en los barrios de Hoan Kiem, Tay Ho y Ha Dong.



Una actuación durante el programa musical “80 años: resuena la épica de Hanoi”. (Foto: VNA)



La capital también impulsa espacios creativos vinculados a la conservación del patrimonio. El 8 de octubre, el Comité Popular del barrio de Hoan Kiem inició la remodelación de dos inmuebles para establecer el Centro de Industrias Culturales Dong Xuan-Bac Qua. Con una superficie aproximada de 3.860 metros cuadrados, el centro integrará exposiciones, actividades artísticas, artesanía, gastronomía y espacios comunitarios para diversificar la oferta turística y favorecer el desarrollo económico sostenible.



Por otra parte, el 10 de octubre, la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, celebró un seminario científico nacional sobre la promoción de la cultura vietnamita como motor del desarrollo.



Los participantes destacaron la necesidad de fortalecer la cultura y el factor humano como recursos endógenos, perfeccionar el marco institucional, movilizar recursos sociales y fomentar las alianzas público-privadas. También abogaron por desarrollar industrias culturales vinculadas a la economía digital, garantizar la seguridad cultural y construir un entorno cultural saludable, vinculando la responsabilidad de los dirigentes con la aplicación efectiva de la Resolución 80-NQ/TW.



Del 9 al 11 de octubre, la provincia de Dien Bien acogió el IV Festival Cultural de la Etnia Mong 2026, con cerca de 800 artesanos, artistas y deportistas de 11 provincias. Las actuaciones de khen (flauta de bambú y madera), los trajes típicos, la artesanía, la gastronomía, las competiciones deportivas y los juegos folclóricos contribuyeron a resaltar la identidad de esta comunidad y promover la transmisión del patrimonio, vinculándolo al turismo y a la generación de medios de vida.



En la provincia de Phu Tho, Bui Hoai Son, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, señaló el 7 de octubre que las fusiones territoriales ofrecen oportunidades para conectar valores culturales, pero no deben conducir a la homogeneización. Abogó por preservar las particularidades regionales y promover el valor de la Reliquia Histórica del Templo Hung, el culto a los Reyes Hung, considerados los legendarios progenitores de la nación, el canto Xoan y otras expresiones tradicionales, incorporándolos a la educación y las plataformas digitales.



Acto de entrega al Museo de Da Nang artefactos arqueológicos excavados en el fuerte Chon Sang y la estación Nam Chon. (Foto: VNA)



En el ámbito arqueológico, el 5 de octubre se entregaron en la ciudad de Da Nang 88 piezas excavadas en el fuerte Chon Sang y la estación Nam Chon para su estudio y conservación. Los hallazgos, que incluyen vestigios arquitectónicos, cerámica y herramientas de piedra, contribuirán a esclarecer el valor histórico del sistema de defensa costera durante la dinastía Nguyen.



Por su parte, la provincia de Lam Dong reconoció otros cuatro monumentos como sitios históricos y culturales de nivel provincial, con lo que el total de complejos históricos, culturales y paisajísticos catalogados a escala nacional y provincial ascendió a 149.



Estas iniciativas buscan preservar la identidad nacional, aprovechar el potencial de los recursos culturales y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de Vietnam./.