Cultura-Deporte

Teatro vietnamita busca conquistar los escenarios internacionales

París celebrará del 24 al 31 de octubre la primera Semana del Teatro de Vietnam, una iniciativa que reunirá a más de 100 artistas vietnamitas y franceses para impulsar la creación conjunta, difundir el patrimonio escénico vietnamita y fortalecer su proyección internacional.

El arte de las marionetas acuáticas se representará en Francia. (Foto: Comité Organizador)
El arte de las marionetas acuáticas se representará en Francia. (Foto: Comité Organizador)

Hanoi (VNA) - París acogerá del 24 al 31 de octubre la primera Semana del Teatro de Vietnam, una iniciativa que reunirá a artistas de ambos países para acercar al público francés las artes escénicas vietnamitas y promover la cultura nacional en el ámbito internacional.

De la presentación cultural a la creación conjunta

La Semana del Teatro de Vietnam en Francia, titulada Vietnam en Scène, está organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y las representaciones diplomáticas vietnamitas en Francia, con motivo del 50.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la UNESCO. Bajo el lema “Del patrimonio a lo contemporáneo”, el programa reunirá a más de 100 artistas vietnamitas y franceses.

A diferencia de las anteriores presentaciones teatrales en el extranjero, centradas principalmente en jornadas o semanas culturales, esta iniciativa apuesta por la creación conjunta. El cuento popular Hon Truong Ba, da hang thit (“Alma de Truong Ba, cuerpo del carnicero”), de Luu Quang Vu, será dirigido por la francesa Anne Bouvier e interpretado por actores del Teatro de Tuoi Tre (Juventud). Asimismo, las leyendas de Dinh Bo Linh y Truong Chi se adaptarán a la ópera contemporánea bajo la dirección de Olivier Dhénin Huu y la compañía teatral Winterreise.

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, definió el proyecto como un paso de la “presentación” a la “creación conjunta”.

Esta iniciativa se suma a otros logros internacionales del teatro vietnamita. En un festival de escuelas de formación teatral de Asia celebrado en Beijing (China), la obra Pigmalión, presentada por la Universidad de Teatro y Cine de Hanoi, obtuvo el premio a la Mejor Obra.

Por su parte, Nhat thuc (“Eclipse”), propuesta experimental de Cai Luong –teatro musical tradicional del sur de Vietnam– de la Universidad de Teatro y Cine de Ciudad Ho Chi Minh, conquistó seis galardones en el III Festival de Teatro del Sur y Sudeste Asiático, celebrado en Yunnan, China, incluido el premio a la Mejor Obra.

El viceministro de Relaciones Exteriores Ngo Le Van describió el teatro como un “puente natural” para que el público internacional descubra la riqueza de la cultura vietnamita.

Aprender del mundo para ampliar la proyección internacional

La integración internacional también ofrece oportunidades para elevar los estándares artísticos. La artista popular Trinh Thuy Mui, presidenta de la Asociación de Artistas Teatrales de Vietnam, considera que los profesionales nacionales deben seguir perfeccionando sus capacidades y aprender de las experiencias y los valores del teatro mundial.

Algunas expresiones asiáticas han logrado consolidarse internacionalmente. El teatro japonés Kabuki, tras casi un siglo de giras en el extranjero, se ha convertido en una manifestación cultural representativa del país. En China, la ópera Kunqu “El pabellón de las peonías” ha superado las 500 funciones y reunido a cerca de 800.000 espectadores.

El teatro vietnamita, sin embargo, aún afronta dificultades para ampliar su presencia mundial. Nguyen My Linh, periodista y directora de producción de la Semana del Teatro de Vietnam en Francia, reconoció que conquistar al público parisino supone un “gran desafío”. El director Le Quy Duong, por su parte, señaló la necesidad de impulsar el sector y superar las limitaciones organizativas y operativas.

La Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político plantea fortalecer el poder blando de Vietnam y difundir sus valores culturales en el extranjero. Para avanzar en esa dirección, los expertos proponen sustituir la cooperación basada en eventos puntuales por alianzas duraderas, adaptar las producciones a las giras internacionales mediante subtítulos y grabaciones de alta calidad, y reforzar la financiación, los mecanismos de encargo de obras y la formación de profesionales especializados.

El Tuong, el Cheo, el Cai Luong y las marionetas acuáticas forman parte del valioso patrimonio escénico vietnamita. Para convertir estas expresiones en instrumentos efectivos de poder blando, el país necesita proyectos con inversiones adecuadas, preparación rigurosa y gestión profesional, capaces de ofrecer producciones de calidad a públicos de todo el mundo./.

VNA
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