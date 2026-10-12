Intelectuales vietnamitas en Canadá promueven cooperación en agricultura verde

Ottawa (VNA) - Científicos de origen vietnamita en Canadá buscan reforzar la cooperación para transferir tecnologías y resultados de investigación a Vietnam, con el objetivo de desarrollar una agricultura verde y sostenible frente a los desafíos del cambio climático.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, el profesor asociado Dang Duc Huy, de la Universidad de Trent, señaló que los avances en química ambiental, fertilizantes y métodos modernos de cultivo pueden contribuir a resolver problemas concretos de la agricultura vietnamita. Sin embargo, destacó que es necesario establecer mecanismos de cooperación a largo plazo que conecten la investigación con las empresas, las cooperativas y los agricultores.



La agricultura sostenible, afirmó, no debe centrarse sólo en aumentar el rendimiento, sino también en utilizar los recursos de manera eficiente, reducir la contaminación y proteger los ecosistemas. Estas prioridades son especialmente relevantes para el delta del río Mekong, afectado por la contaminación, la intrusión salina y el cambio climático.



Una de las principales líneas de investigación de su equipo es el desarrollo de fertilizantes nitrogenados de bajas emisiones. La nueva formulación de urea busca mejorar la absorción de nitrógeno por los cultivos, reducir las pérdidas de fertilizantes y limitar el impacto ambiental. Tras las pruebas en Canadá, se prevé evaluar su eficacia en las condiciones agrícolas de Vietnam.



El equipo también estudia las emisiones de metano del cultivo de arroz y los ecosistemas de humedales y manglares. Dang Duc Huy consideró que las soluciones deben evaluarse de forma integral, pues reducir las emisiones no puede hacerse a costa de la salud del suelo, los recursos hídricos o la seguridad alimentaria.



Otra línea de investigación es la hidroponía y la producción en ambientes controlados. Las fórmulas nutritivas desarrolladas en la Universidad de Trent han dado resultados positivos en ensayos con hortalizas de hoja, con perspectivas de acortar los ciclos de cultivo, reducir costos y elevar la productividad.



El académico destacó que estas tecnologías deben adaptarse a las condiciones locales y acompañarse de formación de recursos humanos. La investigación conjunta entre socios canadienses y vietnamitas permitiría fortalecer las capacidades nacionales, dominar nuevas tecnologías y avanzar hacia su comercialización.



A partir de su experiencia internacional, Dang Duc Huy reiteró que los intelectuales vietnamitas en el extranjero pueden contribuir no sólo con sus conocimientos especializados, sino también conectando al país con redes internacionales de ciencia, tecnología y formación.



En este sentido, propuso pasar de las contribuciones individuales a programas de cooperación duraderos, especialmente mediante la diplomacia académica, en línea con la Resolución 23, que reconoce a la comunidad vietnamita en el exterior como un recurso estratégico para el país.



El profesor confió en que la elevación de las relaciones entre Vietnam y Canadá al nivel de Asociación Estratégica amplíe las oportunidades de colaboración en ciencia, tecnología, protección ambiental, agricultura y educación. A su juicio, establecer mecanismos permanentes de cooperación permitirá aprovechar mejor los conocimientos y las redes internacionales de los vietnamitas en el extranjero para responder a las necesidades de desarrollo de la Patria./.

VNA