Destino vietnamita atrae a visitantes con sus colinas cubiertas de flores de alforfón

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - A principios de octubre, la comuna de Lung Cu, en la provincia septentrional vietnamita de Tuyen Quang, entra en la época de máxima floración del trigo sarraceno (o alforfón). A los pies del asta de la bandera nacional, los campos floridos atraen a visitantes interesados en admirar los paisajes, conocer la cultura local y compartir la vida cotidiana de las comunidades de montaña.



Con unas 70 hectáreas dedicadas al cultivo de esta planta y nuevas zonas turísticas en proceso de acondicionamiento, Lung Cu busca reforzar su atractivo durante la temporada turística de finales de 2026.



Mientras que la primavera se caracteriza por las flores de melocotonero y ciruelo, el otoño ofrece en Lung Cu los delicados colores del trigo sarraceno, convertido en un símbolo de la meseta kárstica de Dong Van. Antiguamente, esta planta era esencial para la subsistencia de los habitantes durante los períodos de escasez de alimentos; hoy contribuye al desarrollo del turismo local.



En 2026 se sembraron unas 70 hectáreas de trigo sarraceno en los 16 poblados de la comuna, de las cuales 18,2 hectáreas se encuentran en los principales destinos turísticos de Then Pa, Lo Lo Chai, San Tro, Ma Le y Ma So. La siembra se realiza en varias etapas para escalonar la floración y prolongar el período de visitas.



Cada lugar tiene un encanto particular. En Then Pa, los campos floridos se integran en el paisaje de las aldeas de la etnia Mong y sus casas tradicionales. En Lo Lo Chai, las flores realzan las viviendas de tierra apisonada, los cercados de piedra y el modo de vida de la comunidad Lo Lo. En San Tro, Ma Le y Ma So, ofrecen amplias vistas panorámicas de las montañas.



Después de subir los escalones que conducen al mástil de la bandera nacional de Lung Cu, los visitantes pueden continuar su recorrido por las aldeas, degustar especialidades de montaña y conocer las tradiciones de las distintas comunidades étnicas.



Según Duong Ngoc Duc, secretario del Comité del Partido de la comuna, el cultivo del trigo sarraceno constituye un producto turístico característico que la localidad busca promover. Las zonas de cultivo se incorporan progresivamente a los itinerarios turísticos, mientras se alienta a los habitantes a preservar el paisaje y participar en la prestación de servicios a los visitantes.



La comuna cuenta con 15 restaurantes y más de 80 establecimientos de alojamiento. Las familias locales ofrecen comidas, hospedaje, visitas guiadas y productos tradicionales de la zona. Asimismo, se prevé habilitar nuevos jardines florales y espacios verdes cerca del centro de la comuna.



Tran Duc Chung, presidente del Comité Popular de la comuna, destacó la importancia de mejorar el paisaje, mantener la higiene ambiental y elevar la calidad de los servicios de atención a los visitantes, con el fin de desarrollar un turismo respetuoso con el patrimonio natural y cultural.



La temporada de 2026 coincide con la duodécima edición del Festival de las Flores de Trigo Sarraceno, bajo el lema "Ecos de la tierra de piedra". Mediante la combinación de paisajes floridos, experiencias culturales y la participación de los habitantes, Lung Cu aspira a generar nuevas oportunidades económicas y preservar al mismo tiempo la identidad de las aldeas de montaña./.





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