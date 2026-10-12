Presidente del Parlamento vietnamita visita Museo de Historia del Partido Comunista de China

Beijing (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y una delegación de alto nivel visitaron la mañana de hoy el Museo de Historia del Partido Comunista de China (PCCh), en el marco de su visita oficial al país y de la segunda reunión del Comité de Cooperación entre los órganos legislativos de ambas naciones.



La delegación fue recibida por Bayanqolu, presidente del Comité de Asuntos Étnicos de la Asamblea Popular Nacional de China y del Grupo de Parlamentarios de Amistad China-Vietnam; Tong Rui, subsecretario general de ese órgano legislativo, y dirigentes del museo.



Tras recorrer las salas y conocer las exposiciones, el titular del Legislativo vietnamita informó de que su país ha iniciado la construcción del Museo del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, cuya inauguración está prevista para comienzos de 2030, con motivo del centenario de la fundación del Partido, el 3 de febrero de 1930.



El dirigente expresó su deseo de que el museo chino comparta experiencias y apoye a Vietnam en aspectos como la estructura, el diseño arquitectónico y la organización de las exposiciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y la delegación vietnamita de alto nivel visitan el Museo de la Historia del Partido Comunista de China. (Foto: VNA)



En el libro de visitas, el presidente del Parlamento vietnamita manifestó su satisfacción por conocer el recinto y expresó su deseo de que la amistad tradicional, la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica sigan fortaleciéndose y perduren de generación en generación.



El Museo de Historia del PCCh presenta el proceso de formación y desarrollo del Partido desde 1921 hasta la actualidad, así como su papel de liderzago en el proceso de desarrollo de China.



Las obras comenzaron el 10 de septiembre de 2018 y el museo fue inaugurado el 18 de junio de 2021, antes del centenario de la fundación del PCCh, celebrado el 1 de julio de ese año. Desde el 15 de julio de 2021, está abierto al público.



El recinto cuenta con una superficie construida de 147.000 metros cuadrados y cuatro áreas de exposición, con más de 2.500 fotografías y 4.500 objetos./.