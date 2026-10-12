Vietnam y Suiza refuerzan la cooperación bilateral tras 55 años de vínculos diplomáticos

Hanoi 12 oct (VNA) - El 11 de octubre de 1971, Suiza se convirtió en uno de los primeros países de Europa Occidental en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam. Tras 55 años, los vínculos bilaterales han seguido desarrollándose positivamente, con una amistad cada vez más estrecha y una cooperación ampliada en diversos ámbitos.

Más de medio siglo de amistad tradicional

En 1954, Suiza, como país anfitrión de la Conferencia de Ginebra sobre Indochina y en virtud de su neutralidad, facilitó la primera participación de la República Democrática de Vietnam en la diplomacia multilateral, sentando las bases de las relaciones bilaterales.

Tras el establecimiento de los vínculos diplomáticos, Suiza abrió su Embajada en Hanoi en febrero de 1973 y un Consulado en Ciudad Ho Chi Minh en marzo de 1994. Vietnam abrió su Consulado en Ginebra el 3 de julio de 1984, lo elevó a Consulado General el 15 de diciembre de 1994 e inauguró su Embajada en Berna el 28 de noviembre de 2000.

Las relaciones políticas se han consolidado mediante visitas mutuas y contactos de alto nivel. En enero de 2025, ambos países establecieron una Asociación Integral, un nuevo hito que ha impulsado una cooperación más profunda y eficaz.

Perspectivas prometedoras para la cooperación económica y comercial

Suiza es un importante socio comercial de Vietnam en Europa, mientras que Vietnam constituye un socio comercial relevante de la nación helvética en la ASEAN. El comercio bilateral alcanzó los 811,2 millones de dólares en 2024, aumentó a 1,04 mil millones en 2025 y sumó 716 millones en los primeros ocho meses de 2026.

Ambos países han impulsado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Las negociaciones concluyeron el 2 de julio de 2026, tras 14 años, allanando el camino para la firma del acuerdo, que se espera genere un nuevo impulso al comercio, la inversión y el desarrollo sostenible.

A finales de abril de 2026, Suiza ocupaba el puesto 20 entre los 154 países y territorios inversores en Vietnam, con más de 200 proyectos y un capital registrado superior a los dos mil millones de dólares. Grupos como Nestlé, ABB, Roche, Zurich Insurance y Holcim operan en Vietnam y generan empleo para decenas de miles de trabajadores.

La embajadora de Vietnam en Suiza, Chau Mai Anh, señaló que ambos países deben seguir aprovechando las complementariedades de sus economías, especialmente en innovación, transformación digital, desarrollo sostenible, finanzas y formación de recursos humanos.

La cooperación educativa también se ha promovido mediante proyectos de apoyo a la educación ambiental y la gestión, así como programas de formación de másteres y doctorados en finanzas, banca y administración de empresas. La comunidad vietnamita en Suiza, integrada por unas 10.000 personas, disfruta en general de una vida estable, mantiene la cohesión y contribuye positivamente a la amistad bilateral.

Impulso a las actividades conmemorativas del 55.º aniversario

En 2026, ambos países organizaron diversas actividades para conmemorar los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas (11 de octubre). Entre ellas destacó la ceremonia por el 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam y el 55.º aniversario de los vínculos diplomáticos, celebrada durante la visita de trabajo a Suiza de Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, del 28 al 30 de septiembre de 2026.

En el acto, la dirigente parlamentaria afirmó que Vietnam concede importancia al fortalecimiento de la amistad tradicional con Suiza, país que destaca por sus capacidades en innovación, finanzas, tecnología de precisión, productos farmacéuticos, biomedicina y formación de recursos humanos altamente cualificados.

Vietnam desea profundizar los vínculos bilaterales, tomando la amistad tradicional y la confianza política como fundamento, la cooperación económica como pilar y la ciencia, la tecnología y la innovación como motores, subrayó.

Por su parte, el senador suizo Mauro Poggia destacó la importancia del 55.º aniversario y puntualizó que la cooperación bilateral continúa consolidándose, ampliándose y diversificándose.

Los logros alcanzados durante más de medio siglo constituyen una base sólida para que Vietnam y Suiza sigan reforzando la cooperación, aprovechando su potencial y promoviendo los intereses comunes en los próximos años./.

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