Vietnam busca ampliar la inversión de EE.UU. ante Año del APEC 2027

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Hanoi (VNA)- La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Nguyen Minh Hang recibió hoy a John Goyer, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC), con vistas a debatir sobre las relaciones económicas entre los dos países y los preparativos para el Año del APEC 2027.

En sus palabras, Nguyen Minh Hang evaluó altamente el papel y las contribuciones activas de la USCC en el fortalecimiento de los nexos de economía, comercio e inversión entre las partes en los últimos tiempos.

Vietnam otorga gran importancia a la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos y desea seguir desarrollándola de manera sustantiva y eficaz, reiteró. La vicecanciller también compartió información sobre los resultados positivos de las negociaciones para un acuerdo comercial recíproco entre ambas naciones.

La funcionaria expresó su confianza en que la USCC siga desempeñando su papel de conexión y promoción para que las empresas estadounidenses incrementen sus inversiones y actividades comerciales y amplíen la cooperación con los socios en Vietnam, especialmente en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Al abordar la cooperación en el marco del APEC, subrayó que Vietnam valora enormemente el importante papel de Estados Unidos, uno de los miembros fundadores del foro.

En relación con el Año del APEC 2027, compartió que Vietnam está coordinando activamente con las economías miembros, la comunidad empresarial y las partes interesadas pertinentes para garantizar los mejores preparativos posibles, tanto en lo que respecta a los contenidos como a las instalaciones.

También declaró que uno de los objetivos clave del APEC 2027 es mejorar la conectividad y ampliar la participación y las contribuciones sustantivas del sector privado y fomentar una presencia sólida de la comunidad empresarial estadounidense en las actividades del acontecimiento, en particular la Semana de Líderes Económicos, la Cumbre de Directores Ejecutivos (CEO Summit) y reuniones ministeriales sectoriales.

A su vez, John Goyer expresó su impresión por el espíritu proactivo de Vietnam, especialmente su rápida organización de las consultas con los miembros para preparar el Año del APEC 2027.

Asimismo, afirmó que la Cámara de Comercio de Estados Unidos está dispuesta a coordinarse con la parte vietnamita y aprovechar su red de empresas y expertos internacionales para contribuir de manera concreta al éxito del Año del APEC 2027.

También formuló votos porque ambos países concluyan pronto las negociaciones del Acuerdo de Comercio Recíproco, contribuyendo así a las relaciones económicas bilaterales equilibradas, sostenibles y mutuamente beneficiosas./.

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