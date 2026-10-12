Visita de vicepresidenta vietnamita abre nuevas oportunidades con Georgia

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Tiflis (VNA)- La visita oficial a Georgia de la vicepresidenta de Estado de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, del 12 al 14 de octubre, constituye un acontecimiento histórico para el país y una excelente oportunidad para el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Así lo afirmó la viceprimera ministra y canciller de Georgia, Maka Botchorishvili, durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Europa Oriental, realizada durante la ceremonia de bienvenida a la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan en el Aeropuerto Internacional de Tiflis.

Botchorishvili enfatizó que la visita de la vicepresidenta Anh Xuan reviste un significado especial no solo para la región del Cáucaso Sur, sino también para Vietnam, y expresó su confianza en que la cual contribuya a impulsar la cooperación y la buena asociación entre ambas naciones.

Georgia planea abrir su Embajada en Vietnam, informó. Este viaje refleja el deseo de Georgia de desarrollar una estrecha cooperación con el país indochino, reiteró.

Al mismo tiempo, formuló votos porque esta visita generaría nuevas oportunidades para la relación entre las dos partes.

Vietnam y Georgia registran un notable crecimiento económico y resulta impresionante observar el desarrollo económico de ambos países, compartió.

Los dos ocupan posiciones estratégicas cuya importancia es cada vez más evidente, por lo que la cooperación bilateral reviste gran relevancia, remarcó.

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Lo importante es impulsar los vínculos económicos, ampliar la colaboración en el ámbito de la logística y estudiar cómo Georgia puede apoyar a Vietnam en materia de transporte y tránsito, argumentó.

Los dos países también cuentan con un gran atractivo turístico y pueden estrechar sus lazos en este sector, recomendó./.

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