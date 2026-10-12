Cultura-Deporte

Vietnam busca conectar a principales empresas audiovisuales de EE.UU. con el mercado nacional

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Nguyen Minh Hang recibió hoy en Hanoi a Urmila Venugopalan, presidenta y directora ejecutiva para Asia-Pacífico de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA), con motivo de su visita de trabajo al país.

Urmila Venugopalan, presidenta y directora ejecutiva para Asia-Pacífico de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA). (Fuente: thethaovanhoa.vn)
Urmila Venugopalan, presidenta y directora ejecutiva para Asia-Pacífico de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA). (Fuente: thethaovanhoa.vn)

Hanoi (VNA)– La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Nguyen Minh Hang recibió hoy en Hanoi a Urmila Venugopalan, presidenta y directora ejecutiva para Asia-Pacífico de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA), con motivo de su visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, la vicecanciller valoró las contribuciones de la MPA al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, especialmente en los ámbitos del cine y la cultura.

Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones con Estados Unidos y desea impulsar una cooperación bilateral estable, sustancial y eficaz.

Al referirse a las orientaciones de desarrollo económico de Vietnam en la nueva etapa, incluido el objetivo de alcanzar un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de dos dígitos y considerar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del crecimiento, la viceministra destacó la importancia de la cooperación con Estados Unidos. En particular, subrayó el papel de la MPA en la conexión de las principales empresas estadounidenses de los sectores cinematográfico, televisivo y de contenidos digitales con Vietnam.

Afirmó que Vietnam concede gran importancia a las inversiones estadounidenses y trabaja para crear condiciones favorables para las empresas del país norteamericano.

Asimismo, pidió a la MPA que aliente a sus empresas miembros a ampliar sus actividades en Vietnam, contribuyendo a llevar el cine vietnamita al público internacional.

También destacó los esfuerzos concretos de Vietnam para proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual, y solicitó a la asociación que continúe respaldando y reconociendo objetivamente los avances del país en este ámbito.

Por su parte, Urmila Venugopalan señaló que la MPA representa a siete de las principales compañías estadounidenses de producción y distribución cinematográfica, entre ellas Warner Bros y Disney.

Sus empresas miembros operan en diversos ámbitos, como los medios de comunicación, el entretenimiento y la tecnología, y desean establecer asociaciones a largo plazo con Vietnam.

La directiva consideró que Vietnam cuenta con numerosos talentos y producciones cinematográficas de alta calidad, y expresó su interés en invertir, desarrollar y promocionar historias cinematográficas que reflejen la identidad cultural local.

Venugopalan también valoró los esfuerzos de Vietnam para proteger los derechos de propiedad intelectual, desde el perfeccionamiento del marco jurídico hasta la gestión de las infracciones.

Afirmó que la MPA está dispuesta a acompañar al país, compartir información y contribuir a mejorar su capacidad de protección de la propiedad intelectual, con el objetivo de crear un entorno de inversión atractivo y confiable para las empresas extranjeras.

La MPA expresó su deseo de coordinarse con Vietnam y prestarle apoyo en los preparativos para acoger la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027.

Minh Hang acogió favorablemente esta propuesta e invitó a la MPA a participar en las actividades pertinentes del Año APEC 2027./.

VNA
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