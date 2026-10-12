Política

Vietnam y China fortalecen intercambio de experiencias en actividades legislativas

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy en Beijing conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, en las cuales ambas partes se comprometieron a fortalecer la cooperación legislativa, compartir experiencias profesionales e impulsar los acuerdos bilaterales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostiene conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostiene conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. (Fuente: VNA)

Beijing (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy en Beijing conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, en las cuales ambas partes se comprometieron a fortalecer la cooperación legislativa, compartir experiencias profesionales e impulsar los acuerdos bilaterales.

En la reunión, ambas partes se informaron mutuamente sobre la situación en sus respectivos países y partidos, así como sobre las actividades de sus órganos legislativos. Celebraron el desarrollo positivo e integral de las relaciones entre Vietnam y China.

Revisaron los avances en la implementación de los resultados de la primera reunión del Comité de Cooperación celebrada en agosto de 2025, destacando el papel de los dos órganos legislativos en el intercambio de experiencias sobre la salvaguardia de la seguridad nacional, el fortalecimiento de la confianza política y la promoción de la cooperación en economía, ciencia, tecnología e innovación, conectividad estratégica e intercambios entre pueblos.

Asimismo, debatieron medidas para seguir implementando los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos partidos y países.

Con el fin de profundizar los vínculos bilaterales, acordaron mantener intercambios de alto nivel y fomentar la confianza estratégica, sentando así una base política más sólida para la cooperación.

vnanet_trieu-lac-te.jpg
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, intercambian obsequios. (Fuente: VNA)

Abogaron por un comercio más equilibrado y sostenible, inversiones de alta calidad, una conectividad ferroviaria moderna y coordinada, y una cooperación más estrecha en ciencia y tecnología.

También subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación a nivel local, los intercambios entre pueblos y la colaboración en educación, cultura y turismo; mejorar la coordinación en foros multilaterales; gestionar eficazmente la frontera terrestre; y controlar y resolver mejor las diferencias para mantener la paz y la estabilidad en el mar.

En cuanto a la cooperación legislativa, el titular vietnamita propuso aumentar los intercambios y el intercambio de experiencias en labores profesionales y legislativas.

Instó a ambas partes a crear condiciones jurídicas favorables para las áreas prioritarias de cooperación bilateral, supervisar el cumplimiento de compromisos y acuerdos, fortalecer su papel como órganos representativos y coordinarse más estrechamente en foros parlamentarios multilaterales.

El presidente del Comité Permanente de la APN acogió con satisfacción estas propuestas y afirmó que la APN estaba dispuesta a profundizar los intercambios amistosos y la cooperación práctica con la Asamblea Nacional de Vietnam.

Abogó por un mayor intercambio de experiencias en legislación y supervisión, una mejora de la gobernanza nacional y una mayor contribución de los órganos legislativos a la cooperación bilateral.

Asimismo, propuso una coordinación estratégica más estrecha en economía digital y verde, inteligencia artificial, pasos fronterizos inteligentes y zonas económicas transfronterizas.

Sugirió acelerar los proyectos de líneas ferroviarias que conectan a ambos países y vincularlos con la red ferroviaria China-Europa. El dirigente celebró el aumento de la entrada de productos agrícolas vietnamitas en el mercado chino y animó a Vietnam a aprovechar eficazmente las ferias comerciales organizadas por China.

Destacó la importancia del apoyo público a las relaciones bilaterales y abogó por reforzar la cooperación en turismo, cultura, medios de comunicación, sanidad y deportes, especialmente mediante intercambios entre jóvenes. China expresó su disposición a acoger a más estudiantes vietnamitas y buscó una coordinación más estrecha con Vietnam.

Destacó la importancia del apoyo público a los vínculos bilaterales y abogó por una cooperación más estrecha en los ámbitos de turismo, cultura, medios de comunicación, salud y deportes, especialmente mediante intercambios entre jóvenes.

China expresó su disposición a acoger a más estudiantes vietnamitas y buscó una coordinación más estrecha con Vietnam en foros regionales e internacionales sobre desarrollo, seguridad, civilización e iniciativas de gobernanza global.

Tras las conversaciones, ambos líderes copresidieron la segunda reunión del comité de cooperación.

Las deliberaciones se centraron en tres temas, incluida la conectividad estratégica para el desarrollo, la ciencia y la tecnología, y la gobernanza social junto con el fortalecimiento de la base social de las relaciones bilaterales.

Representantes de los comités de ambos órganos legislativos compartieron experiencias y debatieron a fondo sobre medidas para potenciar el papel de las máximas instituciones legislativas en la formulación de políticas y leyes, la conectividad institucional y de planificación, y la creación de un marco jurídico propicio para la cooperación.

Asimismo, abordaron el ejercicio de la función de supervisión suprema para impulsar la implementación de acuerdos y compromisos de cooperación en áreas clave, tales como la conectividad sincronizada de infraestructuras estratégicas y espacios de desarrollo, el desarrollo científico-tecnológico, la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la gobernanza urbana inteligente, la cooperación cultural y turística, la formación de recursos humanos de alta calidad y los intercambios entre los pueblos.

Ambos líderes elogiaron la labor del comité y acordaron que las comisiones especializadas de ambos legislativos deben colaborar estrechamente con los ministerios, sectores y localidades pertinentes para implementar los acuerdos de alto nivel y los consensos alcanzados, en consonancia con las orientaciones estratégicas generales.

Instaron a obtener resultados concretos de la reunión para profundizar la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y construir una comunidad de futuro compartido entre Vietnam y China con importancia estratégica./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #China #Asamblea Nacional #cooperación
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con los votantes de cinco barrios de Da Nang -Hai Chau, Hoa Cuong, Thanh Khe, An Hai y Son Tra. (Fuente: VNA)

Dirigente partidista se reúne con los votantes de Da Nang

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se reunió con votantes de Da Nang para abordar la educación, la reforma administrativa, la transformación digital y el crecimiento sostenible de la ciudad.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, pasa revista a la guardia de honor. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam insta a reforzar la defensa de la Patria

El secretario general y presidente To Lam instó a las fuerzas armadas de la Región Militar 2 de Vietnam a reforzar su capacidad de combate, proteger la soberanía nacional, estrechar los vínculos con la población y contribuir al desarrollo del noroeste, durante la conmemoración del 80.º aniversario de la unidad.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, llega al aeropuerto internacional de Beijing, dando inicio a su visita oficial a China. Foto: VNA

Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam inicia su visita oficial a China

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Tran Thanh Man, llegó hoy al aeropuerto internacional de Beijing, dando inicio a su visita oficial a China, durante la cual copresidirá la segunda reunión del Comité de Cooperación entre la ANV y la Asamblea Popular Nacional de China.