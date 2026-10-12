Vietnam y China fortalecen intercambio de experiencias en actividades legislativas

Beijing (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy en Beijing conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, en las cuales ambas partes se comprometieron a fortalecer la cooperación legislativa, compartir experiencias profesionales e impulsar los acuerdos bilaterales.



En la reunión, ambas partes se informaron mutuamente sobre la situación en sus respectivos países y partidos, así como sobre las actividades de sus órganos legislativos. Celebraron el desarrollo positivo e integral de las relaciones entre Vietnam y China.



Revisaron los avances en la implementación de los resultados de la primera reunión del Comité de Cooperación celebrada en agosto de 2025, destacando el papel de los dos órganos legislativos en el intercambio de experiencias sobre la salvaguardia de la seguridad nacional, el fortalecimiento de la confianza política y la promoción de la cooperación en economía, ciencia, tecnología e innovación, conectividad estratégica e intercambios entre pueblos.



Asimismo, debatieron medidas para seguir implementando los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos partidos y países.



Con el fin de profundizar los vínculos bilaterales, acordaron mantener intercambios de alto nivel y fomentar la confianza estratégica, sentando así una base política más sólida para la cooperación.





El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, intercambian obsequios. (Fuente: VNA)

Abogaron por un comercio más equilibrado y sostenible, inversiones de alta calidad, una conectividad ferroviaria moderna y coordinada, y una cooperación más estrecha en ciencia y tecnología.



También subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación a nivel local, los intercambios entre pueblos y la colaboración en educación, cultura y turismo; mejorar la coordinación en foros multilaterales; gestionar eficazmente la frontera terrestre; y controlar y resolver mejor las diferencias para mantener la paz y la estabilidad en el mar.



En cuanto a la cooperación legislativa, el titular vietnamita propuso aumentar los intercambios y el intercambio de experiencias en labores profesionales y legislativas.



Instó a ambas partes a crear condiciones jurídicas favorables para las áreas prioritarias de cooperación bilateral, supervisar el cumplimiento de compromisos y acuerdos, fortalecer su papel como órganos representativos y coordinarse más estrechamente en foros parlamentarios multilaterales.



El presidente del Comité Permanente de la APN acogió con satisfacción estas propuestas y afirmó que la APN estaba dispuesta a profundizar los intercambios amistosos y la cooperación práctica con la Asamblea Nacional de Vietnam.



Abogó por un mayor intercambio de experiencias en legislación y supervisión, una mejora de la gobernanza nacional y una mayor contribución de los órganos legislativos a la cooperación bilateral.



Asimismo, propuso una coordinación estratégica más estrecha en economía digital y verde, inteligencia artificial, pasos fronterizos inteligentes y zonas económicas transfronterizas.



Sugirió acelerar los proyectos de líneas ferroviarias que conectan a ambos países y vincularlos con la red ferroviaria China-Europa. El dirigente celebró el aumento de la entrada de productos agrícolas vietnamitas en el mercado chino y animó a Vietnam a aprovechar eficazmente las ferias comerciales organizadas por China.



Destacó la importancia del apoyo público a las relaciones bilaterales y abogó por reforzar la cooperación en turismo, cultura, medios de comunicación, sanidad y deportes, especialmente mediante intercambios entre jóvenes. China expresó su disposición a acoger a más estudiantes vietnamitas y buscó una coordinación más estrecha con Vietnam.



Destacó la importancia del apoyo público a los vínculos bilaterales y abogó por una cooperación más estrecha en los ámbitos de turismo, cultura, medios de comunicación, salud y deportes, especialmente mediante intercambios entre jóvenes.



China expresó su disposición a acoger a más estudiantes vietnamitas y buscó una coordinación más estrecha con Vietnam en foros regionales e internacionales sobre desarrollo, seguridad, civilización e iniciativas de gobernanza global.



Tras las conversaciones, ambos líderes copresidieron la segunda reunión del comité de cooperación.



Las deliberaciones se centraron en tres temas, incluida la conectividad estratégica para el desarrollo, la ciencia y la tecnología, y la gobernanza social junto con el fortalecimiento de la base social de las relaciones bilaterales.



Representantes de los comités de ambos órganos legislativos compartieron experiencias y debatieron a fondo sobre medidas para potenciar el papel de las máximas instituciones legislativas en la formulación de políticas y leyes, la conectividad institucional y de planificación, y la creación de un marco jurídico propicio para la cooperación.



Asimismo, abordaron el ejercicio de la función de supervisión suprema para impulsar la implementación de acuerdos y compromisos de cooperación en áreas clave, tales como la conectividad sincronizada de infraestructuras estratégicas y espacios de desarrollo, el desarrollo científico-tecnológico, la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la gobernanza urbana inteligente, la cooperación cultural y turística, la formación de recursos humanos de alta calidad y los intercambios entre los pueblos.



Ambos líderes elogiaron la labor del comité y acordaron que las comisiones especializadas de ambos legislativos deben colaborar estrechamente con los ministerios, sectores y localidades pertinentes para implementar los acuerdos de alto nivel y los consensos alcanzados, en consonancia con las orientaciones estratégicas generales.



Instaron a obtener resultados concretos de la reunión para profundizar la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y construir una comunidad de futuro compartido entre Vietnam y China con importancia estratégica./.