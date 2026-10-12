Vietnam y China amplían la cooperación estratégica en múltiples ámbitos

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Beijing (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con el primer ministro de China, Li Qiang, con motivo de su visita oficial a este país.

El presidente parlamentario vietnamita subrayó que el fortalecimiento de los nexos con China constituye una política coherente, una exigencia objetiva, una opción estratégica y una prioridad máxima en la política exterior de Vietnam, basada en la independencia, la autodeterminación, la multilateralización y la diversificación de las relaciones.

En cuanto a las orientaciones de cooperación para el próximo período, propuso mantener los contactos de alto nivel, intensificar los intercambios estratégicos, aprovechar eficazmente los mecanismos de diálogo estratégico y reforzar la cooperación entre los organismos clave de los dos países, en particular en los ámbitos de la diplomacia, la defensa y la seguridad pública.

También expresó su deseo de que ambas partes refuercen la conectividad de las infraestructuras estratégicas, especialmente la cooperación ferroviaria, y aceleren los proyectos de líneas ferroviarias que conectan Vietnam y China en aras de facilitar el intercambio popular.

Asimismo, abogó por seguir facilitando el comercio bilateral, en particular las exportaciones de productos y productos agrícolas vietnamitas a China, promover la colaboración fronteriza y en ciencia y tecnología, innovación y formación de personal altamente cualificado, sobre todo en sectores punteros como la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y la fabricación inteligente.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

En este proceso, la Asamblea Nacional acompañará al Gobierno vietnamita y mantendrá una estrecha coordinación con los organismos chinos para intensificar el intercambio de experiencias y construir y perfeccionar conjuntamente un marco jurídico favorable a la cooperación bilateral, apuntó.

Por su parte, el primer ministro Li Qiang afirmó que China siempre considera a Vietnam una prioridad dentro de su política exterior hacia los países vecinos y está dispuesto a impulsar el desarrollo de las relaciones entre ambos partidos y países de manera cada vez más profundo y sustancial.

Precisó que China se propone mantener los intercambios estratégicos con Vietnam, incrementar los contactos de alto nivel y promover el papel del mecanismo del Comité de Cooperación entre los órganos legislativos de ambas naciones, el Comité Directivo de Cooperación Bilateral y el Diálogo Estratégico 3+3 sobre diplomacia, defensa y seguridad pública.

Al evaluar el apoyo de la Asamblea Nacional de Vietnam a la cooperación ferroviaria bilateral, pidió a las dos partes que aceleren la construcción de líneas ferroviarias de ancho estándar que se conecten con las estrategias de desarrollo regional de China.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la importancia de aumentar la conectividad fluvial y terrestre, desarrollar pasos fronterizos inteligentes y zonas de colaboración transfronteriza, e impulsar la interconexión eléctrica.

Además, destacó el hecho de que Vietnam se ha convertido en el miembro fundador de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial y urgió a profundizar la colaboración bilateral en la aplicación de la inteligencia artificial a la fabricación y la agricultura inteligentes, así como en la formación de personal altamente cualificado.

China está dispuesta a abrir aún más su mercado e incrementar las importaciones de productos agrícolas vietnamitas de alta calidad, así como promover la cooperación en materia de inspección y control fitosanitario, reiteró.

Dio la bienvenida a Vietnam como país invitado del programa "Un gran mercado para todos: exportar a China" y alentó a las empresas chinas con capacidad para hacer negocios en el país indochino.

China apoya el fortalecimiento de los intercambios entre sus pueblos y la pronta creación de un comité de cooperación educativa entre los dos países, así como la aceleración de la ejecución de proyectos de ayuda y la organización exitosa del Año de Cooperación Turística Vietnam-China.

En la ocasión, ambas partes también acordaron reforzar la coordinación multilateral, contribuir a elevar el papel y la posición internacional de Vietnam y China, gestionar eficazmente la frontera terrestre y mejorar el control y la resolución de las cuestiones marítimas./.

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