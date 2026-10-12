Premier vietnamita destaca amplias oportunidades de cooperación con la UE

Hanoi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung recibió hoy al embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam, Julien Guerrier, así como a los embajadores y encargados de negocios de los Estados miembros de la UE en Hanoi.



Al informar a los embajadores de la UE sobre la situación de Vietnam, el jefe de Gobierno señaló que el país está desplegando con determinación importantes decisiones estratégicas para alcanzar sus objetivos de desarrollo a medio y largo plazo.



Reafirmó la determinación de Vietnam de lograr un crecimiento económico de dos dígitos durante el período 2026-2030, con vistas a cumplir dos objetivos estratégicos centenarios: convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna para 2030 y en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Vietnam está acelerando la renovación de su modelo de crecimiento e identificando nuevos motores de crecimiento basados en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición ecológica. Al mismo tiempo, está trabajando con urgencia para perfeccionar el marco jurídico, especialmente en los ámbitos de la energía, la inversión y los negocios, a fin de facilitar la movilización de recursos para el desarrollo nacional.



Según el primer ministro, los profundos cambios que está experimentando la economía vietnamita abren amplias oportunidades de cooperación con la UE y sus Estados miembros.



Al evaluar las relaciones entre Vietnam y la UE, destacó que, tras 36 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, los vínculos bilaterales han seguido desarrollándose con fuerza. Vietnam es el primer país del Sudeste Asiático en establecer una Asociación Estratégica Integral con la UE. Actualmente, la UE es el cuarto mayor socio comercial de Vietnam, su tercer mayor mercado de exportación y su quinto mayor mercado de importación.

El primer ministro Le Minh Hung habla con el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Vietnam, Julien Guerrier. (Fuente: VNA)





Reafirmó que Vietnam concede siempre gran importancia y una alta prioridad a las relaciones con la UE y sus Estados miembros, y expresó su deseo de implementar eficazmente el nuevo marco de relaciones.



Ante la compleja evolución de la situación mundial y regional, el ejecutivo propuso que ambas partes aprovechen sus potencialidades y ventajas para reforzar la coordinación frente a los desafíos comunes y generar beneficios a largo plazo.



Asimismo, instó a seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral, intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos a todos los niveles, coordinarse estrechamente en los foros multilaterales y promover la cooperación en materia de defensa y seguridad.



También abogó por ampliar la colaboración en nuevos ámbitos de importancia estratégica, como la ciencia y la tecnología, la innovación, las materias primas fundamentales, las infraestructuras estratégicas, la transición energética, la transformación digital y la transición ecológica, entre otros.



El jefe de Gobierno propuso reforzar la cooperación en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, las tecnologías de producción de hidrógeno y amoníaco verdes, la energía eólica marina y la modernización de las infraestructuras energéticas.



También pidió intensificar la colaboración en el desarrollo de infraestructuras estratégicas de transporte, especialmente ferrocarriles de alta velocidad, ferrocarriles urbanos, puertos marítimos y transporte aéreo, mediante el apoyo financiero y tecnológico, la formación de recursos humanos y el fomento de la participación de las empresas europeas en proyectos de inversión.



Subrayó la necesidad de ampliar la cooperación en educación y formación, intensificar los intercambios académicos y formar recursos humanos altamente cualificados a través del programa Erasmus.



Asimismo, pidió a la UE que siga facilitando la integración de la comunidad vietnamita en los países miembros en las sociedades de acogida, para que pueda desempeñar su papel de puente entre ambas partes.



El primer ministro instó a los embajadores a seguir promoviendo la aplicación efectiva del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), concluir cuanto antes la ratificación del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA) y facilitar aún más el comercio y las inversiones bilaterales.



También pidió a la UE que apoye el levantamiento temprano de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) a los productos pesqueros vietnamitas en el marco de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



El jefe de Gobierno valoró que la UE haya reconocido los esfuerzos de Vietnam por perfeccionar su marco jurídico y reforzar la cooperación en materia tributaria, lo que ha permitido retirar al país del Anexo II de la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales de la UE.



Por su parte, Julien Guerrier destacó el importante papel de Vietnam en el actual contexto internacional, marcado por una evolución compleja, y afirmó que mantener y fortalecer unas relaciones de cooperación estables y confiables con el país reviste una importancia especial para la UE.



Consideró que ambas partes disponen de grandes oportunidades para ampliar la cooperación en numerosos ámbitos. Gracias a sus ventajas en tecnologías avanzadas y de alta calidad, así como a las soluciones adaptadas a las necesidades de desarrollo de Vietnam, las empresas europeas desean intensificar la cooperación y las inversiones, especialmente en la transición ecológica, las cadenas de suministro, el transporte, las infraestructuras estratégicas, las materias primas fundamentales, la ciencia y la tecnología, la seguridad y la defensa, y otros ámbitos de interés común.



El embajador reafirmó que la UE desea seguir acompañando a Vietnam en esta nueva etapa de desarrollo.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de preparar adecuadamente las próximas actividades diplomáticas de alto nivel y acelerar la concreción del marco de Asociación Estratégica Integral mediante programas y proyectos de cooperación prácticos, con una visión a largo plazo, que generen un nuevo impulso para el desarrollo de las relaciones bilaterales./.