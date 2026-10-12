Vietnam y Japón refuerzan cooperación en educación y formación de recursos humanos

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang recibió hoy en Hanoi a Takebe Tsutomu, asesor especial de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, para abordar el fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en educación, formación de recursos humanos e intercambios culturales.



Durante el encuentro, el subjefe de Gobierno destacó las contribuciones y el compromiso de Takebe Tsutomu con el fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, en particular en los intercambios culturales y entre los pueblos, la cooperación entre localidades y la formación de recursos humanos mediante el impulso a la construcción de la Universidad Vietnam-Japón.



El viceprimer ministro también felicitó a Takebe Tsutomu por el éxito del Festival de Vietnam, celebrado en Hokkaido en agosto pasado.



Por su parte, Takebe Tsutomu expresó su satisfacción por los avances del proyecto de la Universidad Vietnam-Japón, considerado emblemático de la cooperación bilateral en la formación de talentos y al que ha dedicado grandes esfuerzos.



Con motivo del décimo aniversario de la fundación de esta universidad, que se celebra en 2026, manifestó su confianza en que la institución continúe desarrollándose en el contexto de las profundas reformas del sistema educativo vietnamita. Asimismo, pidió al Gobierno del país prestar atención y brindar apoyo para que la universidad alcance un nuevo nivel de desarrollo.



También propuso promover un programa de cooperación basado en el modelo tripartito Estado-Escuela-Empresa, con el objetivo de formar recursos humanos altamente calificados que respondan a las necesidades del desarrollo socioeconómico de ambos países.



En respuesta, Van Thang afirmó que ambas partes están impulsando activamente el proyecto de la Universidad Vietnam-Japón y que los avances registrados son alentadores.



El viceprimer ministro expresó su deseo de que Takebe Tsutomu promueva la participación de empresas, institutos y universidades japonesas en alianzas con la institución vietnamita, a fin de estrechar los vínculos entre la formación de talentos y las necesidades del sector empresarial de ambos países.



Asimismo, propuso impulsar programas de capacitación en sectores estratégicos y de vanguardia, como los semiconductores, la transformación digital, la transición verde y la inteligencia artificial.



Por último, pidió a Takebe Tsutomu continuar promoviendo la cooperación cultural y turística, los intercambios entre los pueblos y las alianzas entre las localidades de ambos países. También abogó por alentar al Gobierno y a las autoridades locales de Japón a seguir creando condiciones favorables para los trabajadores y aprendices vietnamitas, mediante la mejora de sus entornos laborales y su calidad de vida en el país del Sol Naciente./.

VNA