Dirigente partidista se reúne con los votantes de Da Nang

Da Nang (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con los votantes de cinco barrios de Da Nang -Hai Chau, Hoa Cuong, Thanh Khe, An Hai y Son Tra.



Durante el encuentro, los votantes propusieron mejorar la calidad de la educación, con especial atención a la enseñanza de la historia y la educación en valores tradicionales; endurecer las sanciones contra la venta en línea de productos falsificados o de origen desconocido; aumentar los fondos destinados al funcionamiento de los grupos vecinales y las aldeas; y reservar terrenos para espacios comunitarios y zonas de juego infantiles.



Las autoridades municipales respondieron a diversas cuestiones relacionadas con la educación, la vivienda social, la atención sanitaria gratuita, el aprovechamiento de los inmuebles públicos en desuso y la lucha contra las estafas en línea y el comercio de productos falsificados. Da Nang también continúa impulsando la reforma administrativa y utilizando la aplicación “Da Nang Smart City”, que cuenta con 1,9 millones de cuentas, como canal para recibir y atender las solicitudes y reclamaciones de la ciudadanía.



En su intervención, Tran Cam Tu destacó el carácter directo y constructivo de las opiniones de los votantes, basadas en las preocupaciones de la vida cotidiana. La delegación de la Asamblea Nacional de Da Nang recibió 16 intervenciones, que abordaron ocho grandes áreas temáticas y formularon 24 grupos de propuestas concretas.



El dirigente subrayó que 2026 es un año clave para llevar a la práctica la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido. Ante la evolución positiva de la situación socioeconómica del país, la Asamblea Nacional debe seguir renovando la labor legislativa, eliminar obstáculos institucionales, movilizar recursos y garantizar los derechos e intereses legítimos de la población.



Además de perfeccionar el marco institucional, es fundamental garantizar la aplicación efectiva de las políticas. Para ello, deben definirse claramente las tareas, las responsabilidades, las competencias, los plazos y los resultados esperados, así como reforzarse la inspección y la supervisión para resolver oportunamente los problemas que surjan en la práctica.



Tras reconocer los esfuerzos del Comité del Partido, las autoridades y la población de Da Nang, Tran Cam Tu señaló que el producto interno bruto regional (PIB regional) de la ciudad creció un 10,31% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que en el tercer trimestre el aumento alcanzó el 11,83%.



Da Nang cuenta con un importante potencial en ámbitos como la economía marítima, la logística, el turismo, los servicios, la ciencia y la tecnología y la innovación. Sin embargo, estas ventajas solo podrán convertirse en motores de crecimiento mediante mecanismos adecuados, una gestión eficaz y una ejecución decidida de las políticas.



El dirigente instó a la ciudad a identificar de manera proactiva los principales obstáculos, extraer conclusiones de la experiencia práctica y proponer nuevos mecanismos. Asimismo, pidió resolver los problemas relacionados con los terrenos, los bienes públicos y los proyectos pendientes con arreglo a la ley, evitando tanto las irregularidades como la pérdida y el uso ineficiente de los recursos.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

En cuanto al modelo de administración local de dos niveles, señaló la necesidad de seguir revisando y resolviendo las dificultades existentes, garantizando que la descentralización vaya acompañada de personal suficiente, recursos adecuados y responsabilidades claramente definidas.



El objetivo es construir una administración más cercana a la ciudadanía y más eficiente, que reduzca los desplazamientos, agilice los trámites y ofrezca respuestas claras a las solicitudes de la población. También destacó la importancia de renovar la gestión de los recursos humanos, fomentando que los funcionarios tengan iniciativa, se atrevan a actuar y asuman responsabilidades por el bien común, siempre dentro del marco legal.



Tran Cam Tu pidió asimismo a Da Nang que mantenga su papel pionero en la transformación digital, impulse la aplicación de la ciencia y la tecnología, modernice los métodos de gestión y mejore la calidad de los servicios públicos.



El dirigente recalcó que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida, mediante la creación de empleo, el aumento de los ingresos y un mejor acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, un medio ambiente saludable y la protección social. En este sentido, la ciudad debe planificar adecuadamente la red de centros educativos, elevar la calidad de la enseñanza, reforzar la atención primaria y facilitar a la población un acceso más amplio y equitativo a los servicios sanitarios.



Al concluir el encuentro, Tran Cam Tu pidió a la delegación de la Asamblea Nacional de Da Nang que estudiara detenidamente todas las propuestas de los votantes, determinara los organismos responsables y los plazos de resolución, y realizara un seguimiento hasta que se obtuvieran resultados concretos, informando debidamente a la ciudadanía.



Asimismo, expresó su confianza en que, gracias a su unidad, dinamismo y capacidad de innovación, Da Nang superará los desafíos, impulsará un desarrollo rápido y sostenible y consolidará su papel como uno de los principales polos de crecimiento del país./.