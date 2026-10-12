Premier insta a Hung Yen a trabajar para convertirse en polo dinámico de crecimiento

Hung Yen, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a la provincia de Hung Yen a aprovechar eficazmente su nuevo espacio de desarrollo, fortalecer los vínculos regionales y convertirse en un polo dinámico de crecimiento, durante una conferencia celebrada hoy para anunciar la planificación provincial para el período 2021-2030, con visión hasta 2050.



En el evento, se anunciaron las decisiones sobre el establecimiento del Parque de Alta Tecnología de Hung Yen, el reconocimiento de esta provincia norteña como unidad administrativa de primer grado y el ajuste de su planificación.



Tras la fusión de las antiguas provincias de Hung Yen y Thai Binh, la nueva provincia cuenta con una superficie terrestre de 2.638 kilómetros cuadrados, un espacio marítimo de 487 kilómetros cuadrados, más de 3,5 millones de habitantes y 104 unidades administrativas a nivel comunal. La planificación establece tres zonas de desarrollo: norte, centro y sur, con orientaciones para los distintos sectores económicos.



En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung destacó las ventajas geoeconómicas de Hung Yen, situada cerca de Hanoi y de los principales centros industriales y de servicios del norte, y con acceso al mar, lo que abre oportunidades para desarrollar la economía marítima, la industria, la energía y la logística. Las conexiones por autopistas y otras infraestructuras estratégicas, junto con los parques industriales existentes, ofrecen condiciones favorables para impulsar las industrias de alta tecnología, auxiliares, manufactureras y verdes.



El jefe de Gobierno subrayó que una buena planificación es necesaria, pero su ejecución determina los resultados. Por ello, pidió concretarla en programas y proyectos específicos, con prioridades, calendarios, recursos y responsabilidades claramente definidos.



También instó a integrar los espacios de desarrollo tras la fusión provincial, evitar inversiones dispersas y garantizar la transparencia y la digitalización de los datos de planificación.



Hung Yen debe priorizar las infraestructuras estratégicas y la conectividad regional, seleccionar proyectos con capacidad para eliminar cuellos de botella y generar efectos multiplicadores, y atraer inversión extranjera directa (IED) de forma selectiva, atendiendo al nivel tecnológico, el valor añadido, los vínculos con empresas nacionales y la protección ambiental, instó



Asimismo, propuso desarrollar servicios de alto valor añadido, aprovechar el potencial de la economía marítima, modernizar la agricultura mediante tecnologías avanzadas y procesamiento profundo, fortalecer las marcas locales y elevar los ingresos de los agricultores. La formación de recursos humanos cualificados debe vincularse estrechamente con las necesidades empresariales y del mercado laboral.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)



El primer ministro también pidió reducir los trámites administrativos, mejorar el entorno de inversión, resolver las dificultades relacionadas con el suelo, la construcción y la liberación de terrenos, y construir una administración local eficaz, íntegra y orientada al servicio de la población y las empresas. Asimismo, recalcó la importancia de preservar el patrimonio cultural, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida.



Respecto al objetivo de convertir Hung Yen en una ciudad subordinada directamente a la administración central en 2030, instó a revisar los criterios exigidos, identificar las carencias y establecer una hoja de ruta con proyectos y recursos concretos, con la aspiración de alcanzar la meta antes de ese año.



Minh Hung afirmó que el Gobierno continuará coordinándose con las autoridades provinciales, mejorando el marco institucional y el entorno empresarial, y garantizando los derechos e intereses legítimos de ciudadanos, empresas e inversores.



Expresó su confianza en que Hung Yen aprovechará sus ventajas geográficas, económicas y humanas para convertirse en un centro moderno de industria y servicios, con una economía marítima desarrollada y una contribución cada vez mayor al crecimiento nacional.



En la conferencia, el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, y representantes empresariales compartieron sus valoraciones sobre el entorno de inversión y las oportunidades de cooperación.



Los participantes también visitaron una exposición sobre la planificación provincial y aplicaciones de robots con inteligencia artificial. La provincia rindió homenaje a empresas, empresarios e inversores por sus destacadas contribuciones al desarrollo socioeconómico local./.