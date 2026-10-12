Puente peatonal sobre el río Saigón: previsto su cierre estructural en octubre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El conjunto formado por el arco principal y la estructura de soporte del puente peatonal sobre el río Saigón, con un peso total de 3.400 toneladas, ha superado con éxito las pruebas de carga en fábrica. Los preparativos para su traslado hasta la obra están listos y se prevé cerrar la estructura del puente el 21 de octubre de 2026.



Según Nutifood, empresa patrocinadora del proyecto, tras completar las pruebas de carga del conjunto, se prepara el traslado desde Vung Tau hasta el emplazamiento del puente, en el centro de Ciudad Ho Chi Minh.



Antes de su traslado, el conjunto, formado por la estructura principal del puente, de unas 1.400 toneladas, y un armazón especial de acero de soporte, de unas 2.000 toneladas, fue sometido a pruebas específicas para verificar su capacidad de carga, estabilidad y seguridad de cara al transporte y al cierre estructural.



De acuerdo con Nutifood, tras 24 horas de pruebas y seguimiento de los desplazamientos, el conjunto se mantuvo estable y cumplió los requisitos técnicos. Los valores de flecha y rigidez se ajustaron a los cálculos de diseño, lo que permite avanzar a las siguientes fases.



Se estima que el convoy de transporte y remolque necesitará unos dos días para trasladar la estructura desde el puerto de Dong Xuyen, en la antigua provincia de Ba Ria-Vung Tau, hasta el lugar de instalación.



Hasta la fecha, el proyecto ha completado alrededor del 90% de las obras. En el paquete XL01 han concluido los trabajos de construcción en ambos extremos de los accesos al puente. En el paquete XL02 están prácticamente terminados los principales componentes, incluidos la estructura del puente, las escaleras de caracol y convencionales, los ascensores, el depósito de agua ornamental y la estación de bombeo. Tras el cierre estructural, continuarán los trabajos de acabado de la plataforma, las barandillas, el paisaje y los servicios complementarios.



El puente peatonal tendrá una longitud total de unos 720 metros. Las obras comenzaron a finales de marzo de 2025, con una inversión cercana a unos 38,5 millones de dólares. El tramo principal consiste en un arco con cables atirantados de 187 metros, mientras que la plataforma, construida con vigas de acero, tendrá una anchura variable de entre 6 y 11 metros. El puente contará con un gálibo para la navegación de 80 metros de ancho y 10 de altura, a fin de garantizar el tráfico fluvial por el río Saigon./.

VNA