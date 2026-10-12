Vietnam se prepara para celebrar por primera vez el Día de la Cultura Vietnamita

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra presidió hoy una teleconferencia nacional para implementar el Día de la Cultura Vietnamita, vinculado al Día de la Gran Unidad Nacional de 2026.

La dirigente destacó que 2026 es el primer año de aplicación de la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita y de celebración del Día de la Cultura Vietnamita, el 24 de noviembre, conforme a la Decisión No. 1111/QD-TTg y la Directiva No. 35/CT-TTg del Primer Ministro.

Por ello, subrayó la necesidad de dejar una profunda huella desde esta primera edición, sentando las bases para que el evento tenga un valor duradero. La cultura debe convertirse realmente en una fuerza espiritual, una capacidad endógena, un motor y un recurso para el desarrollo rápido y sostenible del país, además de desempeñar un papel regulador en el desarrollo nacional.

La vinculación del Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre) con el Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre) y el Día del Patrimonio Cultural de Vietnam (23 de noviembre) dará lugar a la Semana de la Cultura y la Gran Unidad Nacional, del 18 al 24 de noviembre de 2026. Esta iniciativa busca promover el papel de la cultura en la preservación de la identidad, la formación de las personas y el fortalecimiento de la unidad nacional.

La vicejefa del Gobierno pidió situar a la población en el centro de las actividades, como protagonista de la creación, preservación y transmisión de los valores culturales, así como beneficiaria directa de ellos.

Las iniciativas deben llegar a las comunidades de base, fomentar la interacción y las experiencias culturales, y ampliar el acceso a museos, bibliotecas, teatros, sitios patrimoniales e instalaciones culturales y deportivas.

Asimismo, destacó la importancia de movilizar a toda la sociedad, aprovechando el papel de las autoridades, el Frente de la Patria de Vietnam, la ciudadanía y las empresas.

En la cita (Fuente: VNA)

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo deberá completar, antes del 15 de octubre de 2026, las orientaciones generales para las actividades de la semana y coordinar el calendario de los grandes eventos en todo el país.

Durante esa semana se organizarán proyecciones cinematográficas, actividades artísticas, exposiciones y eventos relacionados con el patrimonio.

Las localidades deberán estandarizar la primera fase de los datos de la Plataforma del Mapa Digital de la Cultura Vietnamita antes del 15 de octubre, con vistas a su puesta en funcionamiento en todo el país el 1 de noviembre de 2026.

La ciudad de Hanoi coordinará la organización de un programa artístico especial de relevancia nacional en el Estadio Nacional My Dinh, con una asistencia prevista de entre 60.000 y 70.000 espectadores.

Al informar sobre los preparativos, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Huy Dung, indicó que su cartera está completando las orientaciones profesionales y la identidad visual común.

El Ministerio también lanzó el programa “Sonidos de Vietnam 2026”, que se desarrollará de octubre a diciembre, y la campaña “Experiencias de la Cultura Vietnamita 2026”. Además, ha concedido cuentas de acceso a la Plataforma del Mapa Digital de la Cultura Vietnamita a las 34 localidades del país, como preparación para su puesta en funcionamiento oficial el 1 de noviembre de 2026./.

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