Vinculación del programa OCOP con turismo impulsa valor de productos agrícolas vietnamitas

Hanoi (VNA) - La integración de los productos del programa “Una comuna, un producto” (OCOP) en las actividades de turismo rural abre nuevas oportunidades para aumentar el valor añadido de la producción agrícola, ampliar los mercados y mejorar los ingresos de las comunidades rurales.



Phuong Dinh Anh, subdirector de la Oficina Central de Coordinación de los Programas Nacionales Objetivo, señaló que, hasta septiembre de 2026, Vietnam contaba con más de 21.000 productos OCOP calificados con tres estrellas o más, elaborados por más de 10.000 productores. Asimismo, el país disponía de más de 600 modelos de turismo rural, de los cuales cerca de 400 contaban con reconocimiento oficial.



No obstante, la conexión entre los productos OCOP y el turismo sigue siendo limitada. Muchos productos se comercializan en destinos turísticos sin dar a conocer sus procesos de elaboración ni el patrimonio cultural que los respalda, mientras que algunos productores aún carecen de instalaciones adecuadas para recibir visitantes.



Señaló que los productores deberían abrir sus granjas y talleres al público para ofrecer experiencias relacionadas con el cultivo, el procesamiento y las tradiciones locales, en lugar de limitarse a vender sus productos en los destinos turísticos. Para ello, resulta fundamental invertir en espacios para visitantes, garantizar la seguridad alimentaria, contar historias que destaquen el valor de cada producto y mejorar la atención al cliente.



En la provincia de Thai Nguyen, el turismo vinculado al té en localidades como Tan Cuong, La Bang y Tuc Tranh está contribuyendo a diversificar los ingresos de los agricultores y a dar mayor visibilidad a los productos locales.



La Cooperativa de Té Hao Dat, ubicada en la comuna de Tan Cuong, cuenta con un producto OCOP de cinco estrellas y otros dos de tres y cuatro estrellas. La entidad ha invertido miles de millones de dongs en la creación de un espacio cultural dedicado al té, donde los visitantes pueden degustar la bebida, disfrutar de las plantaciones y conocer las distintas etapas de producción.



Su director, Dao Thanh Hao, explicó que estas experiencias permiten a los visitantes conocer mejor la tradición local de elaboración del té y, al mismo tiempo, contribuyen a promocionar los productos y aumentar sus ventas.



La profesora asociada y doctora Ngo Thi Thu Trang, directora del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, perteneciente a la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la calidad por sí sola no garantiza la competitividad.



Los productores deben mantener los estándares, mejorar el envasado, diseñar experiencias atractivas y asegurar canales de comercialización eficaces. Asimismo, señaló que el éxito no debe medirse únicamente por el número de productos que obtienen una calificación por estrellas, sino también por las ventas, la satisfacción de los clientes y los ingresos de los productores.



Vietnam recibió cerca de 17 millones de visitantes internacionales durante los primeros nueve meses de 2026, lo que representa una importante oportunidad para desarrollar el turismo rural. En este contexto, las empresas turísticas deberían participar desde las primeras etapas en el diseño de experiencias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado.



La transformación digital también desempeña un papel fundamental. Según Trang, los códigos QR permiten rastrear el origen de los productos y verificar su calidad, mientras que los canales de venta digitales deben traducirse en pedidos efectivos y contribuir a consolidar mercados estables.



Hoang Hoa Quan, representante de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, afirmó que una mayor coordinación entre los sectores económico, del transporte y cultural, junto con un respaldo político más sólido, contribuirá a desarrollar cadenas de valor sostenibles. Para ello, consideró necesario pasar de la simple comercialización de productos agrícolas a la oferta de experiencias culturales que promocionen los productos locales y mejoren los medios de vida de las comunidades rurales./.

VNA