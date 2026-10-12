Líder vietnamita: Fortalecimiento de empresas es clave para impulsar el desarrollo nacional

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, destacó hoy el papel de las empresas sólidas en el fortalecimiento del potencial nacional y el impulso del desarrollo económico.



Al reunirse con representantes destacados del sector empresarial en Hanoi, con motivo del Día de los Empresarios Vietnamitas (13 de octubre), el dirigente afirmó que el Partido y el Estado valoran las contribuciones de las empresas al desarrollo de la producción, la atención a los trabajadores, el cumplimiento de las obligaciones con el Estado, la garantía del bienestar social y la asistencia a las personas desfavorecidas y a las comunidades afectadas por desastres naturales.



El desarrollo empresarial no solo fortalece el potencial y la posición del país, sino que también genera más oportunidades para los trabajadores y las generaciones futuras, enfatizó.



Según el secretario general y presidente To Lam, Vietnam se ha fijado el objetivo de convertirse, para 2030, en un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medianos altos, y para 2045, en un país desarrollado de altos ingresos. Para alcanzar estas metas, el país necesita más empresas capaces de dominar las tecnologías, construir marcas de prestigio, elevar la productividad y mejorar su competitividad internacional.



Para ello, instó a resolver de manera definitiva los obstáculos que sean de su competencia y a crear un entorno empresarial estable, transparente y equitativo, que permita reducir los costos de las empresas.



Asimismo, subrayó la necesidad de mantener la coherencia de las políticas, garantizar la aplicación uniforme de las leyes, acelerar la reforma de los procedimientos administrativos, combatir las prácticas de hostigamiento, evitar la superposición de inspecciones y controles, y proteger los derechos de propiedad y la libertad de desarrollar actividades empresariales legítimas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)





En cuanto a las empresas, el máximo dirigente pidió situar la tecnología, las personas y la gestión en el centro de sus estrategias, así como impulsar la aplicación de tecnologías digitales y de inteligencia artificial para mejorar la productividad, la calidad y la eficiencia.



También instó a reforzar los vínculos entre las empresas, las universidades y los institutos de investigación, desarrollar productos de mayor valor añadido, elevar la capacidad de dominio tecnológico y mejorar la calidad de los recursos humanos.



Asimismo, destacó la necesidad de fomentar los vínculos entre las empresas nacionales y las de inversión extranjera, garantizar una competencia leal y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados y los recursos.



Las empresas estatales deben concentrarse en sectores clave, infraestructuras esenciales y tecnologías fundamentales, mientras que las pequeñas y medianas empresas y los hogares dedicados a actividades comerciales deben recibir apoyo para mejorar su capacidad de gestión, adoptar plataformas digitales y ampliar sus mercados.



En materia de integración internacional, el secretario general y presidente instó a las empresas a diversificar sus mercados y fuentes de suministro, dominar las etapas estratégicas de sus actividades, mejorar su posición en las cadenas de valor mundiales, aprovechar los acuerdos comerciales y proteger la propiedad intelectual.



Los organismos diplomáticos y comerciales, así como las representaciones vietnamitas en el extranjero, deben intensificar la provisión de información, las alertas sobre riesgos, la conexión empresarial y la protección de los intereses legítimos de las empresas.



El dirigente también pidió a las empresas garantizar los derechos, los ingresos, la seguridad laboral y las oportunidades de perfeccionamiento profesional de los trabajadores, cumplir plenamente sus obligaciones tributarias, utilizar los recursos naturales de manera responsable y mantener un estrecho vínculo con las comunidades.



Asimismo, exhortó a los empresarios a prestar especial atención a la formación de equipos directivos y al desarrollo de una nueva generación de jóvenes empresarios competentes, íntegros, con determinación y vocación de contribuir al país.



Al destacar el papel de las resoluciones sobre el desarrollo socioeconómico, señaló que su implementación coordinada y la transformación efectiva de las orientaciones políticas en instituciones, políticas concretas, proyectos y nuevas capacidades productivas generarán un impulso para un desarrollo rápido y sostenible.



Los comités del Partido y las autoridades de todos los niveles deben mantener un diálogo regular con las empresas y atender oportunamente sus propuestas, mientras que las asociaciones empresariales deben mejorar la calidad de sus aportaciones a las políticas públicas y reforzar el apoyo al sector, señaló.



El mandatario reafirmó que un país próspero y poderoso constituye un respaldo para que las empresas amplíen sus horizontes, mientras que unas empresas sólidas contribuyen a fortalecer el poderío nacional. El Partido y el Estado valoran la dedicación del empresariado y crearán condiciones favorables para que los empresarios desarrollen su talento y generen riqueza legítima./.





