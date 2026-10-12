Parlamento de Vietnam pide agilizar la respuesta a las peticiones y preocupaciones de los votantes

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam examinó hoy durante la segunda fase de su séptima reunión, los informes sobre las peticiones de los votantes y la población, la atención ciudadana, y la resolución de quejas y denuncias, así como las actividades de recepción de ciudadanos en 2026.



Al presentar el informe de las opiniones y peticiones de los votantes y la población remitidas al segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general del Frente de la Patria de Vietnam, señaló que los votantes expresaron su satisfacción y respaldo al éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.



Asimismo, manifestaron su expectativa de que las principales orientaciones y medidas innovadoras se implementen de manera coordinada y eficaz, generando cambios tangibles en la vida de la población.



Los votantes valoraron el espíritu innovador y el sentido de responsabilidad de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, especialmente los resultados de su primer periodo de sesiones y de la primera sesión extraordinaria.



Expresaron su deseo de que las decisiones adoptadas se traduzcan pronto en resultados concretos, faciliten las actividades de la población y las empresas e impulsen el desarrollo socioeconómico.



También reconocieron los esfuerzos del Gobierno en la gestión macroeconómica, la promoción de la producción y los negocios, el impulso de las exportaciones, la atracción de inversiones y el desarrollo de infraestructuras.



Por otra parte, manifestaron su preocupación por las estafas en el ciberespacio, especialmente aquellas que utilizan inteligencia artificial (IA) para suplantar identidades y apropiarse de bienes; las prácticas corruptas y el fraude en los exámenes, las deficiencias en los procesos de admisión, la escasez localizada de libros de texto y las irregularidades en el sector sanitario.



Al presentar el informe sobre la atención a las aspiraciones de la población correspondiente a septiembre de 2026, Le Thi Nga, jefa de la Comisión de Aspiraciones de la Población y Supervisión, señaló que los ciudadanos mantienen su confianza en el liderazgo del Partido y del Estado y valoran los esfuerzos de la Asamblea Nacional y el Gobierno para perfeccionar el marco jurídico, resolver dificultades y generar nuevos motores para el desarrollo socioeconómico.



Asimismo, esperan que las orientaciones, políticas y leyes se apliquen de forma coordinada, pública y transparente, garantizando sus derechos e intereses legítimos.



Durante septiembre, los órganos parlamentarios y las delegaciones de diputados recibieron a 196 personas que presentaron quejas, denuncias, peticiones y observaciones relacionadas con 172 casos. Como resultado de estas audiencias, se remitieron 47 solicitudes a las autoridades competentes, se proporcionaron orientaciones por escrito sobre 20 casos y se ofrecieron explicaciones e instrucciones sobre el cumplimiento de la legislación en otros 105.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, reconoció la preparación de los informes y los esfuerzos del Gobierno, los ministerios y los sectores implicados para resolver las peticiones y dar respuesta a los ciudadanos.



Al mismo tiempo, instó a mejorar la calidad de las respuestas, corregir las deficiencias derivadas de contestaciones incompletas o contradictorias y garantizar que estas respondan a las necesidades prácticas y las expectativas de los votantes.



Por su parte, el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien, pidió al Gobierno que instruya a los ministerios, sectores y autoridades locales para corregir las deficiencias en cada ámbito y acelerar la resolución de las peticiones pendientes, tanto del periodo de sesiones actual como de los anteriores.



Durante la reunión, el Comité Permanente también examinó por tercera vez los preparativos del segundo periodo de sesiones y los proyectos de ley destinados a modificar y complementar varios artículos de la Ley de la Infancia, la Ley de Personas con Discapacidad, la Ley de Examen y Tratamiento Médico, la Ley de Farmacia, la Ley de Personas Mayores y la Ley del Seguro de Salud.



La primera fase de la séptima reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional se celebró los días 1 y 2 de octubre./.

VNA