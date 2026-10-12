Política

Vietnam y Rusia impulsan cooperación en materia de ejecución penal

El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibió hoy en Hanoi al general Arkady Aleksandrovich Gostev, director del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, y a la delegación que lo acompaña durante su visita de trabajo al país.

El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibe en Hanoi al general Arkady Aleksandrovich Gostev, director del Servicio Penitenciario Federal de Rusia. (Fuente: VNA)
El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibe en Hanoi al general Arkady Aleksandrovich Gostev, director del Servicio Penitenciario Federal de Rusia. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibió hoy en Hanoi al general Arkady Aleksandrovich Gostev, director del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, y a la delegación que lo acompaña durante su visita de trabajo al país.

Tam Quang afirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento y desarrollo de la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral con Rusia, y desea ampliar la cooperación bilateral de manera confiable, sustantiva y eficaz en los ámbitos de la seguridad y la aplicación de la ley.

El ministro valoró los resultados positivos de la cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y los organismos rusos de seguridad y aplicación de la ley, incluido el Servicio Penitenciario Federal. Desde la firma del Memorando de Entendimiento entre ambas partes en octubre de 2025, se han registrado avances en la ejecución penal, así como en la gestión, educación y rehabilitación de los reclusos.

Ante los desafíos que plantean la delincuencia transnacional, el crimen organizado, los delitos de alta tecnología y otras infracciones con elementos extranjeros, el ministro destacó la necesidad de reforzar la coordinación, el intercambio de información y experiencias entre los organismos competentes de ambos países.

Para profundizar la cooperación, propuso intensificar los intercambios de delegaciones y organizar seminarios y actividades especializadas sobre gestión y ejecución penal.

Asimismo, instó a establecer canales de comunicación periódicos para compartir información oportunamente, evaluar la situación y mejorar la prevención, detección y lucha contra las infracciones legales.

Ambas partes también deben intercambiar experiencias sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología en la gestión de la ejecución penal y de los centros penitenciarios, agregó.

Tam Quang expresó su deseo de que ambas partes estudien la posibilidad de coordinarse en la resolución de casos con elementos extranjeros, especialmente aquellos relacionados con ciudadanos de uno de los países que cumplen condena en el otro, de conformidad con las competencias de cada organismo, la legislación vigente y los tratados internacionales pertinentes.

También propuso intensificar la formación y capacitación del personal mediante intercambios de expertos, cursos de formación y el intercambio de conocimientos profesionales.

El ministro instó a los organismos competentes a seguir evaluando las necesidades y definiendo contenidos y modalidades concretos de cooperación para lograr avances sustanciales.

El 13 de octubre, el teniente general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública, mantendrá conversaciones con el director del Servicio Penitenciario Federal de Rusia. Luong Tam Quang expresó su confianza en que este encuentro impulse una cooperación cada vez más profunda y eficaz entre ambas instituciones.

Por su parte, Arkady Aleksandrovich Gostev valoró la amistad tradicional y los resultados de la cooperación entre los organismos competentes de ambos países.

Tras expresar su conformidad con las orientaciones propuestas, Gostev reafirmó la voluntad de seguir reforzando la cooperación en el intercambio de experiencias sobre la gestión, educación y rehabilitación de los reclusos, la formación del personal y la aplicación de la ciencia y la tecnología, contribuyendo así a profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad y aplicación de la ley./.

VNA
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